106 joukkuetta osallistui HJS:n 20-vuotisjuhlaturnaukseen – onko seura tulevaisuudessa kilpaurheilu- vai harrasteseura?

Sateinen sunnuntaisää ei latistanut HJS:n 20-vuotisjuhlaturnauksen tunnelmaa kentällä tai sen liepeillä.

Viikonloppuna järjestetty LähiTapiola Cup pelattiin lauantaina ja sunnuntaina. Turnaus järjestettiin 2006-2011 syntyneille F8-D13 -ikäluokille ja jokaisesta ikäluokasta löytyi sekä harraste- että kilpasarjat.

Paikalla oli kaikkiaan peräti 106 eri joukkuetta.

– Pelaajia oli turnauksessa kaikkiaan noin 1500. Se tarkoittaa tietysti kovaa ponnistusta, joten suuri kiitos vapaehtoisille, joita oli kaikkiaan yli 100, HJS ry:n toiminnanjohtaja Tommi Laitila sanoo.

Näin massiivisen turnauksen järjestämiseksi tarvittiin seuraväkeä laajalti avuksi. Vanhempien korvaamattoman avun lisäksi, pelinohjaajiksi seura sai myös HJS Akatemian edustusjoukkueen pelaajia ja myös A- ja B-junioreita ja esimerkiksi hallituksen jäsenet jakoivat palkintoja.

Laitilan mukaan se osoittaa myös seurakulttuurin voimaa, mutta asiassa on myös tärkeitä sivuvaikutuksia.

Ison turnauksen järjestäminen pääosin talkoovoimin merkitsee Laitilan mukaan myös sitä, että HJS otti askeleen lisää sen suuntaan, että harrastusmaksuja voidaan pitää siedettävällä tasolla.

– Turnaus ei pyöri ilman yhteistä sitoutumista – meidän juttua. Eihän se aina kivaa ole seistä sateessa, mutta kun näkee, että muutkin vanhemmat ja seurahenkilöt vähän kastuvat, niin se luo yhteishenkeä. Ei kukaan murjottanut ole, Laitila kuvailee.

20-vuotisjuhlaturnausta viettänyt Hämeenlinnan Jalkapalloseura työskentelee parhaillaan strategiatyön parissa, jossa määritellään seuran tuleva suunta.

– Olennaisin asia on se, että teemme strategiatyötä, että se on syksyllä sellaisessa raamissa että 1. marraskuuta voimme startata sen kanssa. Ensiksi pitää löytää maali, jota kohti mennään, Laitila miettii.

Onko HJS:n tulevaisuus kilpaurheiluseuran vai harrasteseuran tulevaisuus?

Laitilan mukaan vastaus löytyy jostain sieltä väliltä.

– Lasten pitää päättää se, haluavatko he harrastaa kaksi vai neljä kertaa viikossa. Me menemme miinaan, jos me aikuiset päätämme sen. Strategiatyössä tulemme vastaamaan juuri näihin kysymyksiin, Laitila sanoo.

Laitila muistuttaa, että toiset pelaajanalut kehittyvät eri tahtiin kuin toiset, mutta molemmille on tarjottava mahdollisuus edetä omaan tahtiin – vaikka haaveissa ei olisi jalkapalloammattilaisuus.