A-pojat SM-sarjaan nostanut Tommi Silvennoinen haluaa uskoa parempaan jalkapallohuomiseen Hämeenlinnassa

Päävalmentaja Tommi Silvennoinen on tehnyt kovaa jälkeä HJS:n junioripuolella. Menestyksen tausta-ajatuksena on ollut yrittää tehdä asioita eri tavalla kuin muut.

Hämeenlinnalainen Tommi Silvennoinen, 48, on tehnyt pienin kirjaimin hämeenlinnalaista jalkapallohistoriaa. Hän vei päävalmentajana ensin Hämeenlinnan Jalkapalloseuran B-pojat Kakkosesta SM-karsintoihin ja valmensi nyt A-pojat Kakkosesta SM-sarjaan.

Hämeenlinnalaisessa jalkapallossa A-poikien SM-paikka ei ole jokapäiväistä herkkua. Hakan ja HJS:n yhteisjoukkue voitti toki A-pojissa SM-hopeaa vuonna 2016, mutta edellinen puhtaasti hämeenlinnalainen joukkue A-nuorten SM-sarjassa on vuodelta 2008. Silloin päävalmentajana toimi Juha Jakobsson.

Kun Silvennoiselta kysyy, miten tämänkaltainen temppu oikeastaan tehtiin, kantavaksi teemaksi nousee se, että on yritetty tehdä jotain toisella tavalla.

Taustalla on tietysti kovaa työtä toimihenkilöiden ja pelaajien parissa, mutta oleellista on myös se, mitä on tehty.

– Kaikki ovat olleet innostuneita kehittämään uutta. Olemme heittäytyneet rohkeasti uusia juttuja kohti, Silvennoinen aloittaa.

Pohjaa lähdettiin rakentamaan fysiikkaharjoittelun kautta. Siinä Silvennoinen sai apuvoimia HPK:n Timo Turuselta ja forssalaiselta yleisurheiluvalmentaja Ari Ketolalta.

Urheilun parissa puhutaan kaikkien kivien kääntämisestä menestyksen eteen. HPK:n kultavalmentaja Antti Pennanen on Silvennoisen lapsen kummisetä, joten ystävyyssuhteetkin otettiin käyttöön, jotta yhteys Turuseen saatiin luotua.

– Mielestäni fysiikka on idioottiselvä asia, että sen voi saada kuntoon. Antin kautta opin tutustumaan Turuseen ja hän vaikuttaa henkilöltä, joka on omalla sarallaan Suomen kärkipäätä. Hänkin ajattelee vähän boksin ulkopuolelta ja ajattelee harjoittelua paljon aerobian kautta, Silvennoinen sanoo.

– Pelaajat ovat tykänneet niistä harjoituksista paljon. Meille jotkut välillä vähän naureskelivatkin, kun joku näki, että juoksimme ilman palloa, mutta ehkä enää ei naureskella.

Valmentajana utelias

Silvennoinen kokee olevansa valmentajana utelias tutustumaan erilaisiin tapoihin tehdä kuin Suomessa.

Silvennoinen on läpäissyt HJS:n edustusjoukkueen päävalmentajan ja junioripuolen huippuvaiheen valmennuspäällikön Lauri Hakasen tavoin UEFA A -valmentajakurssin.

Liiton kursseilta hän kokee, että Suomessa voi saada perusoppimäärän, mutta saadakseen kilpailuetua, hän on tehnyt paljon tutkimusta jalkapallovalmentamisen saloihin myös itse lukemalla alan kirjallisuutta ja etsimällä tietoa huippuseurojen harjoitusmekanismeista.

– Vaikkapa Palloliiton kursseista saa hyviä valmiuksia, mutta jos tekee sitä samaa mitä kaikki muutkin tekevät – kuinka paljon voi kehittyä verrattuna muihin?

Toisena kivijalkana Silvennoisen joukkueiden sarjanousujen taustalla on toiminut pelin kehittäminen.

– Toimme harjoitteisiin espanjalaisia pallonhallintaelementtejä, jotka olivat sitä kautta uudenlaisia, että niitä ei ole ollut aiemmin. Lisäksi halusimme tuoda mukaan sen, että mukana tulee rohkeus pelaamiseen. Koin, että joukkuetta ei pelottanut häviäminen sillä oli lupa epäonnistuakin, Silvennoinen sanoo.

Tällä viikolla joukkue on keskutellut kolmesta viimeisestä pelistään ja siitä minkälaisia maaleja meni omiin. Johtopäätös oli, että helppojen maalien määrää on vähennettävä, että HJS voi olla SM-sarjassakin vaikea vastustaja. Videomateriaaliakin vastustajista on kaiveltu.

– On kuitenkin kaksiteräinen miekka, että missä menee raja, että rakentuuko oma identiteetti, jos pelitapaa muokkaa aina vastustajan mukaan. Itselleen omaa identiteettiä voi tietysti muokata, kuten pelaammeko ylä- vai alakolmiolla pelissä.

Tavoitteet korkealla

HJS:n A-poikien tähtäimessä ovat vielä suuremmat asiat, vaikka haaste nousee nyt monta pykälää korkeammiksi. Se haaste on HJS:lle valtava.

– Nyt olemme päässeet tälle portaalle vaikka emme ole mitään sarjaa voittaneet, mutta olemme olleet riittävän hyviä etenemään, Silvennoinen kiteyttää.

– Kahden viikon päästä sarja pyörähtää käyntiin. Uskon, että jätkät uskovat itseensä entistä enemmän ja se nostaa yhteishenkeä.

Silvennoinen kokee, että tärkeää on pyrkiä välttämään sarjanousun aiheuttama potentiaalinen ulospuhallus. Päävalmentaja onkin pyrkinyt pitämään saavutustarvetta yllä.

– Maanantaina kysyin pelaajilta, että kuinka moni on pelannut piirinsarjaa urallaan. Kaikki olivat. Se auttoi ymmärtämään, että aika pitkä matka on kuljettu.

Jalkapalloidentiteettiä rakentamassa

Jalkapallo on ollut Hämeenlinnassa käenpojan asemassa FC Hämeenlinnan tuhon jälkeen.

Jääkiekossa ja lentopallossa on saavutettu Suomen mestaruuksia – ja salibandyssakin pelataan liigatasolla. Jalkapalloidentiteettiä rakennetaan nyt pala palalta, mutta jalkapallosta ei vielä olla alueella erityisen ylpeitä suuren yleisön keskuudessa.

– Ehkä siihen on liittynyt vähän häpeänkin kulttuuria – itsellänikin. Jalkapalloidentiteetti on ollut niin heikoissa kantimissa, että ei ole osattu edes iloita muiden menestyksestä, Silvennoinen myöntää.

Jalkapalloriidat ovat olleet välillä niin ilmeisiä seurojen välillä ja joskus jopa sisällä, että on vaikuttanut siltä, että Hämeenlinnassa on ehkä jopa iloittu pikemminkin muiden epäonnistumisista.

Jalkapallo on ikään kuin Hämeenlinnan palloiluperheessä näyttäytynyt – ainakin joskus – kuin siltä yhdeltä erikoiselta rähisevältä sedältä, jota pidetään hieman syrjemmällä sukujuhlissa.

Silvennoinen kuuntelee huvittuneena teoriaa – ja nyökkää.

– Olen joskus sanonutkin, että yleensä tavataan suhtautua niin, että jos joku joukkue menestyy, syy on ollut se, että ”joukkue on ollut niin hyvä”. Alkaa sellainen puhe, että puhutaan, että ”minäkin olisin tuolla joukkueella pärjännyt”. Mutta jos joukkue ei pärjää, se on kuitenkin aina valmentajan vika, Silvennoinen pohtii.

Uskoa huomiseen

A-poikien SM-sarjapaikka kuitenkin tuntuu saaneen alueella taas lisää uskoa parempaan hämeenlinnalaiseen jalkapallohuomiseen.

– Oli jopa hämmentävää kuinka paljon tuli hienoja onnitteluviestejä ja miten pelejämme on seurattu. Tietysti tällä voi olla tärkeitä vaikutuksia myös pelaajapolun kannalta.

Jos lupaavien nuorten ei aina tarvitsisi lähteä merta edemmäs kalaan kehittyäkseen, se auttaisi myös HJS:n edustusjoukkueen nousua korkeammalle.