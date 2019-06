AAU:n kuljettajat valmiina SM-osakilpailuun

Rata-autoilun suomenmestaruuskausi jatkuu ensi viikonloppuna Ahveniston moottoriradalla. Kauden toinen osakilpailu houkuttelee paikalle peräti 90 ajajaa kuuteen eri luokkaan. Kilpailukausi startattiin kaksi viikkoa sitten Etelä-Pohjanmaalla Jurvassa.

Jopa helteiseksi ennustettua viikonloppua värittää The Grand Tourismo -luokka, jossa kilpaillaan toista kautta suomenmestaruudesta.

Säännöiltään hyvinkin väljä luokka tuo radalle autoja, joita ei varsinaisesti tehon puute vaivaa. Mm. Porsche GT3, Ginetta G50, Chevrolet Camaro ja Mercedes Benz CLK ovat automalleja, joita ei päivittäin näe arkiliikenteessä.

Yksi kisan kiinnostavimmista ajajista on janakkalalainen Jarkko Tähtinen . Tähtinen haastaa täysiveriset GT-autot V8 Thunder -luokan Ford Mustangilla. Tähtinen on kauden avauksen jälkeen kokonaispisteissä kolmannella sijalla.

Keskiviikkona Tähtinen kävi hakemassa muutaman kierroksen verran ajotuntumaa Ahveniston vapaissa harjoituksissa.

– Eiköhän kaikki ole taas kunnossa. Odotukset ovat tietenkin korkealla, kun kotiradalla ajetaan, Tähtinen hymyilee.

– Helppoa menestys ei tule olemaan. Luokassa on todella kovia ukkoja vastassa. Lisäksi sää vielä hiukan arveluttaa. Lauantaiksi on ennustettu sadekuuroja. Onneksi meillä on tiedossa hyvät sadekelin säädöt, Tähtinen vakuuttaa.

Piskuiset Legends-autot saivat tälle kaudelle SM-arvon ja se näkyy myös Ahveniston lähtöruudukossa. Legendsejä nähdään radalla peräti 39.

Jurvassa ajetuissa kolmessa startissa sarjan kärkipaikan kaappasi Kangasniemen Veli-Pekka Karttunen , mutta oman myrskyvaroituksensa antoi myös hyvinkääläinen Henri Tuomaala . Starttivoitto ja kakkossija todistivat, että kolminkertainen Legends Cup -voittaja on edelleen hyvässä iskussa. Luokassa ajaa myös Ahveniston Autourheilijoita edustava Tommi Hakala , joka lähtee kotikisaan pistesijalta 20.

Erinomaisen osanottajamäärän saivat liikkeelle myös BMW Xtreme ja V1600-luokat. V1600-luokan SM-pisteistä kamppailevien 17 ajajan joukossa ovat myös hattulalaiset Suvi Jyrkiäinen ja Kosti Joutvuo , sekä Tervakosken Petri Sorri .

– Jurvassa oli vauhtia, mutta lähdöt eivät oikein onnistuneet.

Harjoituksissa olin nopein ja kisalähdöissä kaksi kertaa viides sekä kerran kuudes, Jyrkiäinen kertaa.

Keskiviikon testejä haittasi autoon ilmaantunut vika.

– Välillä se hukkaa tehot. Emme ole vielä saaneet selville, mistä ilmiö johtuu. Tällaista vikaa ei ennen ole ollut, mutta eiköhän auto ole viimeistään perjantaina taas kunnossa, Jyrkiäinen pohtii.

Yksipaikkaisia formuloita nähdään Formula Academy Finlandin kilpailulähdöissä. Formulalähtöihin osallistuu kaikkiaan kymmenen autoa, joukossa myös entisen F1-tähden Mika Salon poika Max .

Simulaattorikilpailuista oppinsa ammentanut Salo on sarjapisteissä neljäs ennen Ahveniston osakilpailua. HÄSA