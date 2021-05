Ahkera harjoittelu ja reissaaminen tuottamassa läpimurron – Janakkalalaisjuoksija yllättänyt jo Suomen ja itsensä

Kesä 2020 oli esinäytös uuden hämäläisen yleisurheilusuuruuden läpimurrosta. Janakkalalainen Ilona Mononen jätti jälkensä kauden kotimaiseen tilastoon tekemällä vasta 16-vuotiaana naisten 1 500 metrillä Suomen kovimman ajan 4.24,59 Eläintarhan kentällä elokuun lopussa.

Kaksi viikkoa aiemmin Kalevan kisoissa debytantti ylsi heti kahteen mitaliin. Paraatimatkalla irtosi hopeaa Suomen keskimatkojen ykkösjuoksijan Sara Kuiviston jälkeen, 800 metrillä pronssia. Seurauksena olikin edustuspaikka Ruotsi-ottelussa, jossa hän oli 1 500 metrin neljäs.

– En voinut kuvitella vielä kaksi vuotta sitten kilpailevani (seuraavana vuonna) Kalevan kisojen mitaleista tai arvokisaedustuksista. Nopeus parani uudessa valmennuksessa nopeasti. Ennen ensimmäisiä hallikisoja tiesin jo olevani kovemmassa kunnossa, mutta se tuli yllätyksenä, miten paljon pystyin kehittymään vielä kesällä, joulukuussa 18 vuotta täyttävä Mononen kuvailee.

Tänä keväänä Mononen on jatkanut siitä, mihin syksyllä jäi. Halli-SM-kisoissa Mononen juoksi taas hopeaa ja pronssia, joista kirkkaampi mitali tuli tällä kertaa ”kasilla”. Molemmilla matkoilla syntyivät talvella myös uudet halliennätykset. 1 500 metrillä hän juoksi Pajulahden ylipitkällä radalla 4.24,11.

Mononen voitti huhtikuussa SM-maantiejuoksussa 19-vuotiaiden 10 kilometriä omalla ennätysajalla 37.11 ja kolme viikkoa sitten ikäluokan maasto-SM-kultaa 4 kilometrillä.

Mononen tietää olevansa kovassa kunnossa, kun ulkoratakauden lähtölaukaus kajahtaa ensi keskiviikkona Jyväskylän Motonet GP:n 1 500 metrille.

– Talvella saatiin tehtyä tosi hyvää treeniä, ja tulokset olivat parempia kuin viime kesänä, mutta kevättä kohti on pystytty nostamaan vielä enemmän kilometrejä ja tehoja. Harjoittelu on ollut nousujohteista, mutta olen pysynyt myös terveenä. Uskon, että minulla on mahdollisuudet parantaa viime kesän aikoja, Mononen kertoo.

Veljen kanssa Lahteen

Se uusi valmennus Janakkalan Janan kasvatille löytyi puolitoista vuotta sitten Lahdesta Mikko Rajaniemen opista. Mononen oli ikäluokkansa nuorten SM-mitalisti jo ennen vaihdosta, mutta kestävyysjuoksuperinteiltään vahvassa Ahkerassa hän löysi heti uuden vaihteen, jonka juoksija laittaa lisääntyneiden ja ”kovempien” harjoitusten piikkiin.

Helpolla Monosen arki ei järjesty, sillä hän käy yhä lukiota Hämeenlinnan lyseolla. Yksilölajista huolimatta valmennuksen ja joukkueen eli harjoitusryhmän sijainti ovat tärkeitä, joten ympäri vuoden Monosen perheessä on ajeltu Lahteen. Kuviota helpottaa, että myös vuotta vanhempi maileri-isoveli Matias Mononen, edustaa nykyään Ahkeraa.

– Onhan se tunnin väli vähän raskas, mutta kyllä sen kestää, kun ei sinne ole joka päivä tarvinnut ajaa. Kovimmat treenit olemme käyneet tekemässä treeniporukan kanssa 2–3 kertaa viikossa. Talvella piti toki ajaa vielä kauemmas Pajulahteen (hallin takia), Ilona Mononen kertoo.

Suomalaiset yleisurheilijat keskittyvät nyt lajista riippuen tietyille paikkakunnille, kuten Tampereelle, Jyväskylään tai Lahteen. Suomen hiihtopääkaupunkiin Monosen houkutteli Ahkeran nuorien mailereiden ryhmä.

– Asuimme kaksi vuotta Amerikassa, mistä palasimme 2019 kesällä. Silloin aloimme pohtia jatkoa. Janassa ei oikein ollut minun ja veljeni ikäisiä ja tasoisia kestävyysjuoksijoita eikä harjoitusryhmää. Kuulin ryhmästä rippileirillä Siniltä (Rajaniemi, toinen Ahkeran juoksijalupaus), ja tutustuin siihen ja Mikkoon. Yhteistyömme onkin toiminut tosi hyvin, ja selvästi valinta oli hyvä.

Olosuhteissakaan ei ole moittimista.

– Tykkään kyllä juosta Konttilan ja Kiipulan maastoissa, mutta Lahdessa on ainakin ratajuoksijalle paremmat puitteet. On useampi juoksustadion ja Vierumäen ja Pajulahden urheiluopistot. Satamassa on myös kiva juosta, Mononen vertaa.

Monosen seuratovereihin kuuluu myös Tshekkiä edustava Kalevan kisojen kestomenestyjä Kristiina Mäki. Mäki ei tosin kilpaillut viime kesänä Suomessa, mutta Ahkera voitti silti Monosen johdolla 4 000 metrin SM-viestin ja sijoittui Kalevan maljan pisteissä viidenneksi.

Uusi yritys nuorten arvokisoihin

Kesä 2020 olisi voinut olla Monoselle niin monen muun suomalaisen yleisurheilijan tavoin myös kansainvälinen näyttöpaikka. Aikuisten arvokisojen aika yhä vasta 17-vuotiaalla Monosella on myöhemmin, mutta koronapandemia peruutti alle 18-vuotiaiden EM-kisat. Mononen oli ikäluokan Euroopan listalla kauden päättyessä kuudes 1 500 metrillä.

– Kisojen peruminen oli tosi harmi. Se olisi ollut hieno mahdollisuus, ja minulla olisi myös mahdollisuuksia menestyä, mutta ei sille mitään mahtanut, Mononen toteaa.

Tänä kesänä Mononen päässee vihdoin juoksemaan EM-kisoissa, tosin 20-vuotiaiden kilpailuissa Tallinnassa heinäkuussa. Elokuussa edessä on mahdollisesti myös saman ikäluokan MM-kisat juoksuhullun Kenian pääkaupungissa Nairobissa.

EM-kisojen virallinen tulosraja on (juostava tänä kesänä ulkona) 4.26,40, MM-kisojen 4.28. Monosen perustaso riittää siis edustamaan Suomea, mutta SUL:n omat valintarajat ovat hivenen kovemmat 4.25,10 ja 4.23,20.

– Nämä nuorten arvokisat ovat kesän päätavoitteita. Nyt alkukesästä tavoitellaan rajoja. Keskityn tonnivitoselle, mutta juoksen myös kasia ja ehkä pidempiäkin matkoja, Mononen suunnittelee.

Mitalien kirkastaminen loppukesän Kalevan kisoissa ei myöskään ole poissuljettua. Tosin vuosikymmenen vanhempi kilpakumppani Sara Kuivisto on myös jatkanut kehitystään ja ehti pitää talvella hetken jopa 1 500 metrin maailman kärkitulosta hallissa.

– Onhan Saralla monen vuoden etumatka harjoittelussa. Ei auta kuin lähteä haastamaan. Ainakin siinä on hyvä tavoite. HäSa