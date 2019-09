Ahvenistonjärven Suomen Cupin päätösosakilpailu jäi Otto Sivulalta väliin – “Nälkää jää ensi kaudeksi”

Hämeenlinnan Ahvenistonjärvellä kisattu ratamelonnan Suomen Cupin päätösosakilpailu keräsi kisaorganisaation mukaan paikalle ennätysmäärän osallistujia – kaikkiaan 91 kilpailijaa.

Paikalla oli myös suomalaisen melonnan kermaa, joista paikalla oli mm. vuoden 2018 parhaaksi melojaksi valittu Netta Malinen ja Unkarin Szegedin MM-kisoissa välieriin melonut Joona Mäntynen .

Pirkka-Melojia edustava Mäntynen voittikin K1-200 metrin A-finaalin näytöstyyliin ajalla 36,94.

– Tämä päivä meni aika lailla odotusten mukaisesti. 200 metriä on meikäläisen päämatka, Mäntynen sanoi.

Takana on pitkä neljän viikon sairastelujakso.

– Olen ollut neljättä viikkoa kipeänä. Aluksi oli poskiontelontulehdus joka kehittyi keuhkokuumeeksi. Tällä viikolla vasta alkoi olo olla kohtuullisen hyvä. Siihen nähden, mikä pohja on ollut, pystyi 200 metriä alle 37 sekunnin vetämään, se on tuloksena ok, Mäntynen totesi.

Ensi kaudeksi Mäntynen on asettanut tavoitteekseen olympiakarsinnoissa maapaikoista taistelun.

– Ne ovat tiukassa ja se vaatii onnistumista äärimmilleen. Niitä lähdetään tavoittelemaan – tulivat ne sitten yksikössä tai nelikössä. Ekstratyöllä maailman huippu alkaa lähestyä.

Ahvenistonjärven kupeessa Vanajaveden Vesikoiden Otto Sivula oli joutunut jäämään sivuun ja seuraamaan kisoja katsojan roolista.

Ennen Unkarin Szegedissä käytyjen melonnan MM-kisoja kipeytynyt kyynärpään hermo aiheutti Joona Mäntysen, Miika Nykäsen , Jeremy Hakalan ja Sivulan edustama Suomen K4-500 metrin joukkueen jättämään MM-kisat väliin. Kipulääkityksen läpi vihlonut kipu pakotti Sivulan jättämään pitkin hampain leikin kesken MM-välierävaiheessa.

Vamma ei ole vieläkään toipunut melontakuntoon.

– Fysioterapeutilla olen käynyt. Hermo on hieman arka käsittelyn jälkeen, mutta parempaan suuntaan käsi on menossa, Sivula sanoi.

– Se, että MM-kisat jäivät kesken tietysti harmittaa. Muuten kausi oli positiivinen. En odottanut, että pääsisin joukkueeseen noin moneen ulkomaan kisaan.

Koska Ahvenistonjärven Suomen Cup -kisa oli Sivulan kalenterin viimeinen, on hän ensi kerran tositoimissa ensi kesänä. Kotikisojen jääminen sivu suun söi hieman miestä.

– Harmittaahan se tavallaan. Olisi ollut mukavaa katsoa miten yksikkö olisi kulkenut näin loppukaudesta, kun on vetänyt lähinnä nelikköä.

Ensi kauteen jäi kuitenkin runsaasti nälkää.

– Totta kai jäi nälkää ensi kaudeksi. MM-kisojen tapahtumat harmittivat tietysti, mutta ei ainakaan pysyvää vammaa jäänyt. Ensi kaudella on sitten näytettävä taas miten kulkee, Sivula sanoi.

Vanajaveden Vesikoiden valmentaja Jenni Setälä sanoi, että olosuhteet Ahvenistonjärvellä suosivat melojia lauantaina.