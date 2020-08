Aino Linnamaa jatkaa valmistautumista EM-kisoihin – Sisun nostaja on viihtynyt punttisalilla kesälläkin

Hauhon Sisun painonnostaja Aino Linnamaa on jatkanut valmistautumistaan arvokisadebyyttiinsä, vaikka syksyn näkymät koronaepidemian takia ovat edelleen epäselvät.

Moskovan EM-kisat siirrettiin huhtikuulta ensin kesäkuulle ja sitten marraskuulle.

– EM-kisat ovat edelleen kilpailukalenterissa ja niihin siis valmistaudutaan. Itse olen kyllä aika skeptinen, että pystytäänkö ne järjestämään. Huonolta näyttää, mutta siellä nostetaan, jos kisat on, Linnamaa pohtii.

Edellinen kilpailu oli maajoukkueen mukana Maltan olympiakarsintakisoissa helmi-maaliskuun taitteessa. Se oli reilun pari vuotta painonnostoa harjoitelleelle Linnamaalle kansainvälinen debyytti.

Koronaepidemian alettua hän siirtyi Helsingistä vanhempiensa luo Hauholle, jonne uusi harjoitussali rakennettiin latoon. Kun kuntosalit aukesivat kesäkuun alussa, 26-vuotiaan nostajan harjoitukset siirtyivät takaisin Hauhon punttisalille.

Alle 76-kiloisten sarjassa nostavan Linnamaan ennätykset ovat tempauksessa 85 kiloa ja työnnössä 108 kiloa.

– Kesä on mennyt hyvin ja treeni on maistunut. Kisatauko on tehnyt hyvää, sillä nyt on päässyt rakentamaan ja tehty raskaampi ja pidempi voimajakso, mikä ei kilpailukaudella ole mahdollista. Hauhon punttisalilla on tullut hyvin voimaa ja mukava olisi päästä kisoihin testaamaan nykykuntoa, Linnamaa kertoo.