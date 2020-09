Aino Linnamaalle mestaruus ja ennätys

Hauhon Sisun Aino Linnamaa palasi painonnoston kilpalavalle puolen vuoden tauon jälkeen Porissa Etelä-Suomen mestaruuskilpailuissa.

Hän nosti normaalia sarjaansa (76kg) ylempänä ja voitti 81 kilon sarjan mestaruuden yhteistuloksella 192 kiloa.

– Kiva oli kisata, mutta outoa, kun edellinen kisa oli Maltalla helmikuun lopulla. Muita maajoukkuetason nostajia ei nyt sarjassani ollut, niin varsinainen vastus puuttui ja omat nostoni sain tehdä peräkkäin. Sen myötä myös viimeinen draivi puuttui. Mutta mestaruus on aina mestaruus ja siihen olen tyytyväinen, Linnamaa kommentoi.

– Nyt ei lähdetty painon kanssa säätämään näihin kisoihin. Koronatauon aikana tavoitteeni on ollut saada lisää lihasta, sillä olen aina ollut alipainoinen 76 kilon sarjaan. Nyt on tietoisesti kerätty massaa. Kotimaassa me maajoukkuenostajat kilpailemme usein omaa sarjaa ylempänä, kun painonpudotus rasittaa aina kroppaa.

Tempauksessa Linnamaan tulokseksi jäi 83 kiloa eli kaksi kiloa alle ennätyksen, mutta työnnössä nousi uusi ennätys 109 kiloa.

– Työnnön ennätykseen olen tyytyväinen, mutta tempauksessa jäi hampaankoloon, siinä olisi ollut enemmänkin kiloja otettavana. 83 kiloa oli avausrauta ja siihen jäätiin. Työnnössä 105 ei ekalla lähtenyt, mutta toisella tuli ja kolmannella sitten 109, Linnamaa summasi.