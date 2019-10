Äiti ja pojat Nurmijärveltä viihtyivät Turengin poluilla – 14-vuotias näytti pyörätelineen paikan

Viileästä lokakuisesta maastopyöräilytapahtumasta tuli melkein koko Eskelisen perheen luontoretki Janakkalan maastoissa, mutta vauhti ei maisemien katselua sallinut. Äiti Annika Eskelinen ja poika Anselmi Eskelinen Nurmijärveltä pitivät kolmannen KiipMTB:n kovinta vauhtia pitkillä 28 kilometrin matkoilla.

Vasta 14-vuotias Anselmi jätti kaikki muut olympiamatkalle verrattavalle taipaleelle lähteneet kauas taakseen. Jyväskylän Pyöräilyseuran edustajalta kahteen 14 kilometrin harjulenkkiin kului 1.19.40 tuntia, kun kakkosena maaliin polkenut Tawast Cycling Clubin Jarkko Heikura vietti reitillä tasan 1.25.

– Kiva kisa ja kiva reitti. Paljon aika haastavaa alamäkeä, muttei kauheasti ylämäkeä, niin jaksaa polkea. Alussa pääsin jonkun sähköpyöräilijän perään, mutta aika lailla koko matka meni yksin, Eskelinen kertoi.

Olympia- ja maratonmatkoja suosivalla Anselmilla on mielessään nousta maajoukkuetasolle heti, kun se on mahdollista.

– (Nuorten) EM:iin ainakin ensi vuonna olisi tarkoitus. Tämä kausi oli nyt tässä. Talvella sitten spinningiä ja hiihtoa.

Rajamäen Kehitystä edustava Annika puolestaan oli yhtä ylivoimainen naisten kilpailussa. Eskelinen polki 28 kilometriä 1.44.53 tunnissa ja jätti Hatunen Racing Teamin Päivi Jaakkolan neljän minuutin päähän.

– Toinen kierros oli kyllä kova, mutta reitti on sen verran hieno, että kärsiessäkin menee mukavasti. Tehokkaat nousut meinaavat syödä voimia, mutta muuten on kivasti vaihtelua. Keli oli mainio ja happirikas, voittaja hymyili maalissa.

Anselmi polki viime vuonna KiipMTB:n 14:nneksi ja hänen pikkuveljensä Elias 36:nneksi, mutta tällä kertaa pitkällä matkalla mukana oli myös Annika. Elias oli niin ikään lähtöviivalla, mutta keskeytti.

Pyöräily on koko Eskelisen perheen harrastus. Pojat siirtyivät täksi kaudeksi kilpailemaan isompaan maastopyöräilyseuraan.

– Pojat aloittivat jo pienenä, itse vasta aikuisiällä. Menen poikien perässä ja annan vinkkejä ajolinjoista, Annika kertoi.

Lokakuun alun lenkki kävi kauden päätöksestä. Tämän jälkeen alkaa hiihtokausi.

– Eipä tässä tämän jälkeen oikein ole muita kisoja tarjolla. Ruvetaan ihmettelemään pyörien huoltoja ja ajelemaan treenilenkkejä, äiti-Eskelinen totesi.

Tämänvuotinen KiipMTB houkutteli Kiipulaan 139 pyöräilijää, enimmäkseen kuntoilijoita. Maaliin kuuden, 14 ja 28 kilometrin matkoilla polki yhteensä 133 ajajaa.

Molempia järjestäviä tahoja eli Kiipulaa ja Tawast Cycling Clubia edustava Maria Honkavuori kertoo, että TCC:n vuoden toinen iso maastopyörätapahtuma profiloituu juuri kovimman kilpailukauden jälkeisenä ajeluna, kun kaikki isot kotimaiset kisat on ajettu.

– KiipMTB on tarkoituksella näin loppukaudesta. Yhtään myöhemmäksi ei enää pysty siirtämään, ja kesällä ja syksyllä on muuten melkein joka viikonloppu kisoja. Tämä on vähän niin kuin Aulanko MTB:n pikkusisarus. Tämä tuntuu ihan riittävältä, mutta ei sitä tiedä, jos joku innostuu järjestämään jonkin kolmannen kisan, Honkavuori miettii.