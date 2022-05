Akaa muistaa tällä viikolla MM-leiritykseen liittyvää Leijonien olympiakultamaalivahtia

Akaan kaupunki nimeää paikallisen kävelytien Säterinpoluksi ja asentaa Toijalan keskusurheilukentän pukukoppirakennuksen seinään kunnialaatan muistoksi toijalalaislähtöisen jääkiekon olympiavoittaja Harri Säterin saavutuksesta. Maalivahti oli helmikuussa yksi Suomen avainpelaajista Pekingin olympialaisissa.

– Leijonien ja Harri Säterin olympiakulta on historiallinen saavutus ja on hienoa, että voimme tällä tavalla pysyvästi muistaa Harria tästä upeasta suorituksesta. Harrin otteita seurattiin ja jännitettiin Akaassa tiiviisti ja kultamitalilla on iso merkitys koko kaupungille ja akaalaisille, kaupunginjohtaja Antti Peltola kertoi tiedotteessa.

Säteri on nimetty Suomen MM-leiriryhmään, josta muodostetaan joukkue ensi viikolla alkaviin MM-kotikisoihin.

Loppukauden NHL:ssä pelanneen maalivahdin odotetaan liittyvän leiriryhmän vahvuuteen tällä viikolla.