Ammattifysioterapeutti odottaa koronaeristyksen iskevän palloilijoiden fysiikkaan – "Ei tämä äkkiä pyyhkiydy"

Kun koronaviruspandemiasta aikanaan palataan täysipainoiseen lajiharjoitteluun ja pelikentille, on syytä olla tarkkana, ajattelee fysioterapeutti Tomi Mäkelä. Jääkiekossa uraa luonut Mäkelä työskentelee nykyään Hämeenlinnan Jalkapalloseuralle Terve urheilija HJS:ssä -konseptin kanssa.

Mäkelä näkee jalkapallon ja jääkiekon kaltaisten kontaktipelien olevan kuormituksen kanssa haasteellisessa asemassa, kun paljon jää urheilijan oman valmiuden varaan. Se on varsinkin Mäkelän itsensä pulma, sillä hänen täytyisi kehittää motivoivia sisältöjä jalkapallojunioreille, ei enää jääkiekkoammattilaisille.

– Kysymys on yksilön kokemuksesta, miten hän saa itsensä liikkeelle. Eihän valmentaja sitä pääse nyt kontrolloimaan, enkä tiedä, miten riittävää se välttämättä olisi. Tuohan joukkueharjoittelu tehoa tekemiseen, Mäkelä toteaa.

Toistaiseksi jalkapallossa ei tiedetä, milloin paluu arkeen tapahtuu. HJS:n kaikki toiminta on tauolla toukokuulle.

Mäkelän mielestä ensimmäinen peli tulisi ainakin vanhemmille ikäluokille äkkiä, jos kausi alkaa kaksi viikkoa rajoitusten poiston jälkeen.

– Saa nähdä, miten talvella hyvin kuormitetut nivelet ja jänteet kestävät sarjatoiminnan aloittamisen. Ensimmäinen viikko pitäisi mielestäni pohtia ihan yleisharjoittelua, jonka aikana tarkastetaan, millaista pelaajien omaehtoinen tekeminen on ollut, Mäkelä ennakoi.

– Kentällä tulee totuus esiin, ja sitten tehdään muutoksia harjoitteluun sen mukaan. Ei tämä tilanne äkkiä pyyhkiydy.

Yhteiskunnan liikunnan vaje iso rasite

Mäkelän mukaan koronaeristyksen ei välttämättä tarvitse aiheuttaa takapakkia juniorien fysiikan kehityksessä. Hänestä miekka on kaksiteräinen. Yhtäältä Mäkelä kertoo esimerkiksi oman jalkapalloilevan tyttärensä harrastavan normaalia enemmän ulkoliikuntaa, mutta toisaalta koululiikunta välitunteineen on tyssännyt.

– Yhteiskunnan liikunnan määrän vähenemistä joudumme tilkitsemään seuratyössäkin. Se yleisliikunnan vaje tulee esiin etenkin jalkapallossa juuri siksi, että se on rankkaa nivelille. On selvää, että jos nuoremman pään urheilija saa sinne tänne tunnin lisää liikuntaa, hän on jatkossa valmiimpi urheilija, Mäkelä huomioi.

Jalkapallo on etenkin nilkoille ja polville raaka laji. Suojia on vähemmän kuin jääkiekossa ja juoksuun liittyvä pitkäkestoinen iskutus kuormittaa, huomauttaa Mäkelä.

Tilanne on silti nopeammin vastaan tulevasta pelikaudesta huolimatta jääkiekkoa parempi lajinomaisine vaatimuksineen.

– Näinä korona-aikoina jalkapallo on siitä hyvässä asemassa, että sitä iskutusta ja suunnanmuutoksia pystyy varioimaan pallon kanssa itsekin, mutta jääkiekossa on haettava alusta. Jääkiekon kannalta on hyvä, että tämä ei iskenyt syys–lokakuussa, Mäkelä toteaa.

Ei käy kateeksi jääkiekkoseuroja

Mäkelä itse on viettänyt aiemmat kesät jääkiekon parissa. Perspektiivi fysiikkavalmennukseen on muutenkin syntynyt pikemmin ammattiurheilijoiden kuin lasten kanssa.

Kolme edelliskautta hän kuului Tapparan liigajoukkueen fysiikkavalmennukseen ensin Jaakko Kailajärven, sitten Jenni Puputin kanssa. Vastuualueella olivat alkuverryttelyt, lihaskunto- ja liikkuvuusharjoittelu ja palauttava harjoittelu. Fysioterapeutit ohjasivat myös yhdessä loukkaantuneiden pelaajien korvaavaa harjoittelua.

Nyt hämeenlinnalainen toteaa, ettei kadehdi jääkiekkoväkeä.

– Muuttujia on aina ennen kauden alkua esimerkiksi pelaajiin tutustumisessa, mutta nyt niitä on paljon enemmän. Talous on vielä oma haasteensa, Mäkelä pohtii.

– Monet valmentajat kokevat, että pelaajat eivät pysty liigan vaatimustasolle yksinharjoittelussaan. Jotkut pystyvät, mutta isossa kuvassa valmentajat ovat mielestäni juurikin kannustamassa ja piiskaamassa joissakin harjoituksissa. Siltä osin jäädään varmasti jälkeen. Kylmä fakta on myös, että peruskuntokausi on nyt pitkä ja luulisi, että joitakin pohjia tulee.

Harjoitusohjeista mielekkäitä ja helposti lähestyttäviä

Mäkelä varustautuu parhaillaan siihen, että HJS olisi valmis palaamaan mahdollisimman normaaliin harjoitteluun heti 13. toukokuuta, mihin asti HJS:llä ei ole toimintaa maanlaajuisten rajoitusten voimassaolon myötäisesti.

– Varaudumme ulkoliikunnan jatkamiseen turvaetäisyyksin vähän samalla tavalla kuin jalkapalloseurat maailmalla. Olemme saaneet valmentajaryhmissä fysiikkaharjoittelumallit kuntoon ja valmentajat ovat päässeet vähän videoiden kanssa niihin sinuiksi, Mäkelä sanoi keskiviikkona askarrellessaan samalla seuran oheisharjoittelukalustoa kesäkuntoon.

Mäkelän terve urheilija -konseptissa tärkeintä on matalan kynnyksen fysioterapia, eli pelaajien hoidattaminen Mäkelän vastaanotolla mahdollisten vammojen aikaisessa vaiheessa. Toinen pääkohta on suojaharjoittelu eli tukilihaksiston kehittäminen ja oikeat harjoittelutekniikat, mikä korostuu etäharjoitteluolosuhteissa.

Pandemiatilanteen edetessä voidaan oheisharjoituksilta vaatia vielä mukautumista.

– Sisältö pitää vain paketoida mielekkääksi. En näe sellaiseksi esimerkiksi sitä, että oma tyttäreni on tunnin kuntopiirissä, vaan mielekkyys vaatii nopeita siirtymiä. Hevosen voi viedä juoma-astian luo, mutta sitä ei voi pakottaa juomaan, Mäkelä vertaa.

– Yritän tehdä sisältöä helposti lähestyttäväksi. Se liittyy paljon omaan touhuamiseen: on ylärimapotku- ja polkujuoksuhaasteita. Vähän nyhjätään tyhjästä, kun kaikilla ei ole jumppapalloja kotona. HäSa