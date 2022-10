Sihvosen analyysi: Antti Pennasen shokkisiirto Ilvekseen

Tammerkoskessa laineet lyövät yli. Ilveksen ja Tapparan välinen kilpajuoksu jääkiekkoilun SM-liigassa on oikea makupala seurattavaksi. Minulla tulee pakottamatta mieleeni HIFK:n ja Jokereiden hurja kaikkinainen nokittelu siellä jossain 2010-luvun alussa, kun lopulta Ville Peltonen pahoinpideltiin kaukalossa. Silloin Helsinki paloi.

Tosin sillä erotuksella, että tamperelaiset seurat ovat fiksumpia. Otteet Ilveksen ja Tapparan kesken ovat kovia mutta reiluja – ja laillisia.

Ilves toi keskiviikkona ilmoille maksimaalisen uutisen: Antti Pennanen korvaa välittömästi päävalmentajana Jouko Myrrän.

Olin pudota penkiltä, vaikka olin tahollani vaatinut jo kolmen vuoden ajan potkuja Myrrälle. Tyydyin ja ajattelin, että Ilveksen on kärsittävä omatoimitöin aiheuttamansa virhe loppuun asti, Myrrä vaihdettaisiin vasta kauden päätteeksi, jos silloinkaan. Niin rakastunut urheilujohtaja Timo Koskela oli aikoinaan Karri Kiven edestään syöneeseen Myrrään.

Nyt Ilves, Koskela ja toimitusjohtaja Risto Jalo vihdoin myönsivät, ettei Myrrästä ole viemään Ilvestä ohi Tapparan saati mestaruuteen asti.

Mutta että Antti Pennanen!

Ilves sai parhaan mahdollisen vapaana olleen suomalaisen päävalmentajan. Ei kahta sanaa. Tosin olisin Pennasena miettinyt vielä uudemman kerran, kannattaako Ilvekseen mennä kesken kauden. Fakta on, että vaikka Pennanen valmentaisi kuinka hyvin, silti Ilves saattaa olla millä tahansa sijalla yhdestä neljään sesongin päätteeksi.

Kilpailu kärjessä on kovaa. On Tappara, on Kärpät, ja hyvinkin kärkikahinoihin saattavat olla tunkemassa vaikkapa Lukko ja TPS.

Koska Tampere melkein palaa, ja joka tapauksessa siellä on kytemässä ikiaikainen suopalo Tapparan ja Ilveksen kesken, olisi Pennasen minimisuoritus viedä Ilves Tapparan edelle jo nyt 2022–2023. Näyttäisi, että Ilves pakottamalla pakottaa tulosta kiirehtien. Se ei ole Pennaselle ja joukkueelle hyvä asia.

Jos Koskela ja Jalo olisivat viimeisen päälle ammattimiehiä, Pennanen olisi aloittanut jo käsillä olevan sesongin alussa Ilveksen päävalmentajana.

Se, millainen neuvotteluprosessi Ilveksen ja Pennasen kesken käytiin, ei ole varmasti tiedossa. Tietojeni mukaan Ilves olisi ollut viime viikonlopun aikana yhteyksissä muuhunkin valmentajaan kuin Pennaseen. Se kuulostaa oudolta. Toisen lähteen mukaan Ilves ja Pennanen olisivat sopineet asiansa jo ajat sitten.

Varmaa on vain se, että Ilves korottaa panoksia ennen kuulumattomalla tavalla hetkellä, jolloin joukkue keikkuu sarjaykkösenä. Ja samalla pintaan nousee kysymys: millä valmentajanimellä Tappara nokittaa Ilvestä seuraavan sesongin suhteen tässä lähiaikoina?