Analyysi: HPK:n leirissä on monella pelaajalla herätyksen paikka – tehoja tultava muiltakin kuin Michael Jolylta

HPK on noussut komeasti runkosarjan aikana tuhon partaalta pudotuspeleihin, mutta nyt on väärä aika nostaa jalkaa kaasulta. Hämeen Sanomat nostaa esiin neljä pelaajaa, joiden on pakko kyetä tuloksentekoon tai kausi voi päättyä nopeastikin pudotuspeleissä.