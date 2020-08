Analyysi: Kertooko maailmaa shokeerannut uutispommi enemmän Lionel Messistä vai FC Barcelonasta?

FC Barcelonan jo vuosia kestänyt loiva alamäki jyrkkeni hetkessä lähes vapaapudotukseksi, kun seurahistorian tärkein, paras ja korvaamattomin palanen ilmoitti, että nyt saa riittää.

Lionel Messi on saanut tarpeekseen ja miehen päätös shokeerasi käytännössä koko maailman.

Vaikka ennusmerkkejä rikkoutumattomana pidetyn suhteen edessä olevasta karikosta on nähty jo jonkin aikaa, sen toteutuminen saa varsinkin Kataloniassa monen silmät kyyneliin.

Messi on kannatellut Barcelonaa niin hyvinä kuin varsinkin huonoina aikoina. Kirppu rakastaa seuraansa ja on voittanut sille uransa aikana lukemattoman määrän palkintoja ja sydämiä.

Presidentit ja valmentajat ovat tulleet ja menneet, mutta Barcelonan kannattajat ovat aina voineet luottaa, että yksi pysyy. Kun tämä luotto on nyt murtunut, koko seura on täydellisessä kaaoksessa.

Kaaosta yrittää epätoivoisesti hallita yksi merkittävimmistä henkilöistä sen syntyyn, FC Barcelonan presidentti Josep Bartomeu.

Bartomeu palkkasi katastrofaalisen kauden jälkeen joukkueensa päävalmentajaksi hollantilaisen Ronald Koemanin. Evästykseksi entinen Barcelona-peluri sai eräänlaisten yt-neuvottelujen vetämisen.

Joukkuetta tulisi uudistaa ja sen palkkakuluja rajusti karsia. Niinpä Koeman ensitöikseen piti joukkueen vanhemmille jäsenille palaverin, missä heidät ilmoitettiin tarpeettomiksi jäseniksi tulevien kausien joukkueeseen.

Vaikka Lionel Messi ei itse tähän joukkoon lukeutunut, oli hänen hyvien ystäviensä kohtelu seuran toimesta viimeinen pisara jo ennestään ylitsevuotavaan turhautumisen ämpäriin.

Messi ei enää näe Barcelonaa kotinaan, se on rikottu muiden toimesta liian monta kertaa. Liian moni ystävä, hieno pelaaja rinnalta on lähtenyt ilman, että heidät olisi korvattu oikein. Liian moni lupaus on petetty ja pelaajista yritetty tehdä syntipukkeja muiden virheisiin. Näin katsottuna ei ole suurikaan yllätys, että tähän on lopulta päädytty.

Silti, yksikään pelaaja, olkoonkin Lionel Messi, ei ole suurempi kuin seura. Barcelonan DNA on ollut jo vuosia pelkkää sanahelinää ilman sen konkretisoitumista kentällä nähtyihin joukkueisiin. Nyt on aika luoda seuran identiteettiä uudestaan. Luoda se ilman Messiä.

Pelko on luonnollisesti se, että FC Barcelona on jatkossa vain seura. Ei enempää.

Miltä tilanne näyttää pöydän toiselta puolen?

Barcelona on ilmoittanut, että se olettaa Messin pelaavan seurassa sopimuksensa ja käytännössä uransa loppuun. Imagotappio on kuitenkin jo nyt kolossaalinen ja sen pelastamiseksi on nähtävissä vähän keinoja. Messin lähtö yhdessä muiden palkkakuninkaiden kanssa vapauttaa pelimerkkejä Koemanille, mutta miten korvata korvaamaton?

Messi on ollut yhtä kuin FC Barcelona jo niin pitkään, että tällä hetkellä seuran henkinen tila arveluttaa jopa enemmän, kuin fyysinen. Ja kun puhutaan seurasta, puhutaan kannattajista.

He eivät unohda, kuka tai ketkä savustivat Lionel Messin heiltä pois.

Messin lähtö Barcelonasta on yksi asia. Kokonaan toinen asia on se, mitä vaihtoehtoja legendalla on?

Varmasti jokainen seura maailmassa haluaisi numero kympin joukkueensa avauskokoonpanoon. Siirto 99,9 prosenttiin maailman seuroista tarkoittaisi kuitenkin Messin suostumista massiiviseen palkanalennukseen.

Manchester City on varmasti monen mielissä se todennäköisin osoite. Vaikka City omaa aika ajoin rajattomilta tuntuvat rahavarat sekä oikeuden sääntötulkintoihin Uefan taholta, joutuisi sekin kaivamaan kuvetta ennen kokemattoman syvältä. Lisäksi seura vilisee Barcelona-taustaisia henkilöitä valmentaja Pep Guardiolasta urheilujohtaja Txiki Begiristainiin.

Messin julkinen kosinta Etihadille olisi hieman sama, kuin häpeilemätön kuhertelu parhaan ystävän puolison kanssa. Ei siis elämää kummempaa.