Anni Heikkilä ehdolla Itä–Länteen

Hämeenlinnan Paukun kasvatti Anni Heikkilä on nimetty ehdokkaaksi listalle, josta yleisöäänestyksellä valitaan kuhunkin aikuisten pesäpallon Itä–Länsi-arvo-ottelun joukkueeseen yksi pelaaja.

Pesäpalloliiton urheiluyksikön johtaja Mikko Huotari valitsi ehdokaslistalle jokaisesta superpesisjoukkueesta kolme alkukauden onnistujaa.

Heikkilä on pelannut vahvan alkukauden Hyvinkään Tahkon lukkarina. 19-vuotias hattulalainen on tämän kevään ylioppilas ja hänet on palkittu jokaisessa Tahkon superin ottelussa. Tahkon pelaajat kuuluu arvo-ottelussa Lännen joukkueeseen.

Idän ehdokaslistalla on tamperelaisen Manse PP:n Ida Lähde , joka kausilla 2016–2017 pelasi Hämeenlinnan Paukussa B-tyttöjen superia.

Yleisöäänestys on auki sunnuntaihin 9. kesäkuuta asti ja listalla ovat muun muussa viime vuoden pesäpalloilijoiksi valitut Virpi Hukka (Kirittäret) ja Tuomas Jussila (Joensuu).