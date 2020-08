Anni Heikkilä jatkaa Tahkossa – "Haluan kehittyä lukkarina ja vaihtajan roolissa"

Hattulalainen Anni Heikkilä on solminut jatkosopimuksen Hyvinkään Tahkon superpesisjoukkueen kanssa.

– Hyvät fiilikset on, kun jo tässä vaiheessa kirjoitettiin nimet alle sopimuspaperiin. Nyt voi loppukauden keskittyä rauhassa pelaamiseen, 20-vuotias lukkari iloitsee.

– Tein hyvän valinnan kauden 2017 jälkeen, kun tulin tänne Hyvinkäälle ja uskon, että minulla on vielä paljon annettavaa Tahkolle. Meillä on hyvä joukkuehenki ja tosi paljon olemme menneet vuosi vuodelta eteenpäin. Haluan kehittyä lukkarina ja vaihtajan roolissa ja haaveena on ollut, että joskus pääsen pelaamaan mitaleista ja suomenmestaruudesta.

Tahko on tällä kaudella noussut superpesiksen kärkiryhmään. Kahdestatoista ottelusta on saldona kymmenen voittoa ja sunnuntain 0–2-vierasvoitolla Rauman Ferasta vahvistui paikka sarjanelosena.

Heikkilän tehosaldo Raumalla oli 1/2 ja hänet palkittiin ottelun parhaana ulkopelaajana. Koko kauden tehopisteet ovat 3/18.