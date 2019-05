Anni Heikkilällä vahva alku superissa – “Tavoitteena pudotuspelipaikka”

Hyvinkään Tahko taisteli naisten superpesiksen kotiottelussaan lukkarinsa Anni Heikkilän johdolla pisteen sarjan kärkikolmikkoon kuuluvalta Lapuan Virkiältä lukemin 1–2 (0–6, 1–0, 0–1s).

– Toisella jaksolla ulkopelimme oli tosi hyvää ja pidettiin Lapua kahdessa kotiutusyrityksessä. Itsekin sain vastustajan kaarta jonkin verran sekoitettua. Se oli kova pinna meiltä, iloitsee Heikkilä, joka arvostettiin pelin ruututähdeksi eli ottelun parhaaksi ulkopelaajaksi.

Pelinjohtajien ennakkoarvioissa 19-vuotias hattulalainen nostettiin kauden parhaan lukkarin listalle yhdessä kokeneiden Senni Sallisen (Manse PP), Mari Mantsisen (Kirittäret), Jenna Kammi-Rahnaston (Lapua) ja Noora Patrikaisen (Pori) kanssa.

Kauden kolmessa ottelussa Heikkilä on täyttänyt ennakko-odotukset. Hän on saanut kahdesti ruututähti-palkinnon ja kertaalleen joukkueensa kakkospalkinnon.

– Joukkueeltamme kauden alku on ollut nousujohteista varsinkin ulkopelissä, mutta sisäpeli tökkii edelleen. Potentiaalia on olemassa ja tavoitteena on pudotuspelipaikka. Itse olen löytänyt ulkopeliin toimivia juttuja ja se on hyvällä mallilla, Heikkilä tuumaa.

Superpesisjoukkueissa on tällä kaudella useita kantahämäläisiä ja se tuo oman lisämausteensa peleihin. Seuraavaksi Tahko kohtaa kahdesti Lappeenrannan PesäYsit, jossa ykköslukkarina on Heikkilän vanha seurakaveri Fanni Kanerva .