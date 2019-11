Anni Kainulainen Oloksen sprintin kymmenes

Hämeenlinnan Hiihtoseurasta Anni Kainulainen oli mukana perinteisen tyylin sprinttikilpailussa perjantaina Oloksen Tykkikisojen avauspäivänä.

Karsinnassa Kainulainen oli viidenneksi parhaana suomalaisena kymmenes 12,80 sekuntia nopeimmasta Venäjän Natalia Nepryaevasta, jolle Anne Kyllönen hävisi vain 0,93 sekuntia.

Erävaiheessa Kainulainen eteni alkueränsä kakkosena jatkoon Nepryaevan vanavedessä, mutta taipui välierissään viidenneksi. Loppusijoitus oli kymmenes.

– Ihan pirteää menoa tiukassa kisassa. Välierässä sain harmillisesti huonon lähdön ja samaan syssyyn tein myös huonon ladunvaihdon, joten jäin jo alussa liian kauaksi. Ei vauhti enää riittänyt paikkaamaan virheitä, mutta ihan ok tulos kuitenkin, Kainulainen summasi.

– Huomenna haen parempaa hiihtoa ja sellaista menoa, joka oikeuttaisi paikkaan Rukan maailmancupiin.

Kisapäivää hallinneet Nepryaeva ja Kyllönen karkasivat finaalissa muilta ja venäläinen kiri ykköseksi 1,72 sekunnin erolla Kyllöseen. Tiia Olkkonen venyi kolmanneksi ja Anita Korva oli finaalin kuudes.

Miesten finaaliin eteni kuusi venäläistä, joista ykköseksi kiri Alexander Bolshunov ennen Alexander Terentevia ja Sergey Ardashevia . Suomalaisista Lauri Mannila oli yhdestoista.

Lauantaina naisilla ohjelmassa on viisi kilometriä perinteisellä tyylillä ja kyseessä on suomalaisille katsastuskilpailu Rukan maailmancupiin. Sen myötä mukaan on ilmoittautunut laajasti myös maajoukkuehiihtäjiä ja muun muassa Krista Pärmäkoski ja Kerttu Niskanen ovat avaamassa kilpailukauttaan.

HlHS:n hiihtäjistä Laura Mononen on Kainulaisen lisäksi ilmoittautunut kisaan. Sen sijaan Maija Hakala jättää Oloksen kisaviikonlopun väliin ja palaa kilpaladuilla seuraavana viikonloppuna Rovaniemen Suomen cupissa.