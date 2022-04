Anni Vuohijoki kertoo olevansa Olympiakomitean toisen häirintätapauksen epäilty

Painonnostaja ja Olympiakomitean hallituksen jäsen Anni Vuohijoki kertoo Twitterissä saaneensa Olympiakomitean puheenjohtajalta Jan Vapaavuorelta tämän viikon maanantaina sähköpostin, jonka mukaan Vuohijokea epäiltiin seksuaalisesta häirinnästä.

Juttu jatkuu twiitin jälkeen.

Avoin kirje urheilumaailmalle. Anteeksi että olen ollut hiljaa. Olen vain pelännyt. pic.twitter.com/Pu03OYzJmy — Anni Vuohijoki (@AnniVuohijoki) April 1, 2022



Vuohijoki kertoo varmistaneensa Vapaavuorelta, että hänen tapauksensa on Vapaavuoren eilisessä tiedotustilaisuudessa mainittu toinen Olympiakomiteaan liittyvä häirintäepäily Mika Lehtimäen lisäksi.

Vuohijoen mukaan asiaa on selvitetty tämän viikon keskiviikkona kuulemistilaisuudessa.

– Keskustelussa kävi nopeasti ilmi, että minua ei syytetä mistään, Vuohijoki kirjoittaa.

Vuohijoen mukaan hänelle on ilmoitettu, että asia on hänen osaltaan loppuun käsitelty.

Vuohijoki ilmoittaa siirtäneensä itse tapauksen Suomen urheilun eettisen keskuksen Suekin tutkintaan. Vuohijoki ilmoitti myös, ettei aio jatkaa Olympiakomitean hallituksessa.

– Minun ihmissuhteeni perustuvat luottamukseen, avoimuuteen ja rehellisyyteen. Mikään näistä kolmesta arvosta ei tällä hetkellä mielestäni toteudu suomalaisessa urheilujohtamisessa, Vuohijoki kirjoitti.

– Toivottavasti suomalainen urheilumaailma herää viimein ja lopettaa tämän kaksinaamaisen pelleilyn, jolle minun selkärankani ei onneksi antanut periksi, Vuohijoki jatkoi.

STT tavoitti Vapaavuoren, mutta hän kommentoi asiaa vain lyhyesti.

– On totta, että minun tietooni on saatettu epäily, että Anni Vuohijoki olisi syyllistynyt epäasialliseen käytökseen tai seksuaaliseen häirintään. Tämän pohjalta olen käynyt Anni Vuohijoen kanssa keskustelun. Olympiakomitea on saattanut asian Suekin käsittelyyn, Vapaavuori sanoi.

Vapaavuori ei halunnut vastata jatkokysymyksiin.

Suek vahvisti selvittävänsä tapauksen

Suek on tiedottanut aloittavansa tutkinnan “Pekingin olympialaisten aikaisesta mahdollisesta vakavasta eettisestä rikkomuksesta”.

Suek vahvisti, että asian ovat sen tietoon tuoneet Olympiakomitea ja Vuohijoki.

– Kaikkien asianosaisten kannalta on tärkeää, että tapaus selvitetään huolella ja rauhallisesti, että saamme selkeän kuvan tapahtuneesta, tutkintapäällikkö Jouko Ikonen sanoi Suekin tiedotteessa.

Suek tekee tutkintansa jälkeen päätöksen, eteneekö asia kurinpitokäsittelyyn vai ei. Kurinpitokäsittelyyn eteneminen edellyttäisi asianomistajan suostumusta, Suek muistuttaa.

Juttuun lisätty 1.4.2022 kello 15.27 tiedot Suekin tiedottamisesta asiaan.