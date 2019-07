Ari Moilanen taituroi neljä voittoa Riihimäen raveissa

Suomen ravien ajajaliigan voitosta vuosittain tiukasti taisteleva Ari Moilanen oli Riihimäen ravien kuningas. Moilanen ohjasti sunnuntaina peräti neljä voittoa ja nyt Moilasella on tältä vuodelta koossa 111 ykköstä.

Ravien kovimmassa lähdössä Moilanen kiihdytti Reverend Dredillä päättäväisesti keulapaikalle ohi sisäradalta startanneen Piece Of Rockin. Moilanen piti matkavauhdin tasaisen reippaana ja päätöspuolikkaalla Moilanen keskittyi pitämään Juha Utalan ohjastaman Piece Of Rockin pussissa Reverend Dredin takana. Loppusuoralla Moilanen ajoi Reverend Dredillä alta pois, mutta yllättäen Piece Of Rock ei pysynyt perässä. Takapareista toiseksi kiri Jukka Torvisen BWT Angryman, mutta Reverend Dredin uhkaajaksi siitä ei ollut. Voittoaika oli märälle radalle hyvä 16,0a.

– Keulaan päästyämme kaikki oli helppoa. Se sopi meille, kun Piece Of Rock jäi kantaamme eikä tarvinnut sitä vastaan ajaa. Voitto tuli tänään oikein helposti, tämä on hyväluokkainen hevonen, Ari Moilanen kehui.

Suomenhevosten kovimman lähdön Moilanen voitti Ponutellalla ajalla 28,9. Ponutella matkasi kolmannessa parissa ulkona ja sieltä Moilanen käänsi tamman kiriin vasta 300 metriä ennen maalia. Ponutella kiri niukasti ohi edessään kirineestä Packerista ja Hurjaharjasta.

Toisen voiton Toto4-pelin kohteissa Moilanen otti Noran Potilla. Noran Pot rutisti johtavan rinnalta voittoon, kun Singer laukkasi kesken kirinsä sata metriä ennen maalia.

Tapio Perttusta pidetään kuolemanpaikan erikoismiehenä eikä syyttä. Riihimäellä Perttunen taituroi kuolemanpaikalta eli johtavan rinnalta voiton lämminveristen kakkossarjassa Albino Bravella. Joni-Petteri Irrin Brown Recluse sai vetää johtopaikalla maltillisesti, kun Perttunen ei rinnalla vauhtia vaatinut. Viimeisellä puolikkaalla Perttunen hivuttautui rinnalle ja lopulta niukasti, mutta varmasti ohi toiseksi tulleesta Brown Reclusesta.