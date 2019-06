Ari-Pekka Lassila oli nopein Ahveniston polkujuoksussa

Vetelin Urheilijoita edustavan myös suunnistusta harrastavan Ari-Pekka Lassilan meno oli sunnuntaina liian kovaa kanssakilpailijoille ja mies saapuikin Ahveniston polkujuoksun maaliin vailla huolta loppukiristä. Lassilan aika 7,3 kilometriä pitkällä lenkillä oli 28.37.

Maalin ylitti toisena M45-sarjan voittaja Riihimäen Kiista-Veikkojen Tero Miettinen ajassa 29.13 ja kolmantena yleisen sarjan kakkoseksi sijoittunut Thomas Schreven Kirkkonummelta ajalla 29.58.

Ari-Pekka Lassilan harjoittelu talvikaudella on mennyt niin hyvin, että mies tähtää Kalevan kisojen 5000 metrille.

– Tämä oli hyvä välipala juuri oikeaan aikaan, kun on tällainen valmistujaisviikonloppu ja vielä siksi, että reitti oli miellyttävä upeissa Ahveniston maastoissa.

Tampereella nykyisin asuva Lassila on kierrellyt kotikaupunkinsa lähiseudun polkujuoksuja, mutta täällä reitti on vaativampi ja siksi tosi kiva. Hänen suunnitelmissaan on alittaa Kalevan kisojen tulosraja 15.00 Jämsänkosken kestävyysjuoksukarnevaaleilla.

– Luottavaisin mielin lähden rajaa tavoittelemaan, vaikka ennätys 14.44 onkin jo viiden vuoden takaa, SM-maastoissa pidemmällä matkalla kahdeksanneksi sijoittunut 32-vuotias Lassila kertoi.

– Ensin kuitenkin tähtäimessä on KooVeen riveissä Jukolan viesti parin viikon päästä.

Naisten sarjan voittaja Jasmina Glad-Schreven tutkaili juoksukilpailuilmoituksia ja löysi Ahveniston polkujuoksun. Hän ylitti maalilinjan neljäntenä heti miehensä perään.

– Tämä osui juuri sopivasti matkan varrelle, kun olemme perheen kanssa menossa Tampereelle lakkiaisjuhliin. Tykkäsin vaihtelevasta reitistä pitkospuineen, mäkineen, maisemineen ja polkuineen. Ja lisäksi minulle oli uutta, että täällä on oteltu 5-ottelun olympiamitaleista.

– Sykkeet olivat tapissa koko matkan, ei missään voinut palautella. Kyllä nyt kakku maistuu, Glad-Schreven naurahti.

Nurmijärveläinen Susanna Koski halusi antaa järjestäjille täydet tuhat pistettä reitin merkitsemisestä.

– Olihan se nousujen vuoksi raskas, mutta kaunis ja haastava. Meni vähän ounasteltua paremmin, kun sain hyvän peesin, Koski paljasti.