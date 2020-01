Arttu Raittinen vakuutti HJS:n osaamisestaan – "Tavoitteeni on auttaa joukkuetta tekemällä maaleja"

Hämeenlinnan Jalkapalloseura on solminut ensi kauden kattavan sopimuksen 19-vuotiaan hyökkääjän, Arttu Raittisen, kanssa. Raittinen siirtyy HJS-nippuun Ilveksestä, jossa hän pelasi A-junioreiden SM-sarjaa ja edusti Ilves/2:stä Kakkosessa, jossa HJS pelaa ensi kaudella.

– Pelaajana haluan aina voittaa, on kyseessä harjoitukset tai peli. Uskon, että tuon joukkueeseen omalla panoksellani voittamisen asennetta, itseään fyysiseksi ja nopeaksi pelaajaksi kuvaileva Raittinen sanoo.

Raittinen suorittaa varusmiespalvelustaan parhaillaan Panssariprikaatissa.

– Tavoitteeni on auttaa joukkuetta pelaamalla mahdollisimman paljon ja tekemällä maaleja. Uskon, että HJS on minulle oikea paikka tässä vaiheessa, sillä valmennus on ammattitaitoista ja olosuhteet ovat huippuluokkaa kehittyä pelaajana.

HJS:n päävalmentaja arvioi, että Raittinen tulee tuomaan kiireisiä hetkiä vastustajan puolustukselle ensi kaudella.