Arvio: Monella herätyksen paikka – HPK:lla alkukaudella kahden kerroksen väkeä

Onnistujat

Petri Kontiola

Joukkueen kärkisentteriksi palkattu Kontiola on tehnyt sen mitä häneltä on odotettu: Tehoja. Ylivoimalla Kontiola on yksi Liigan vaarallisimpia ja oivaltavampia pelaajia, ja pystyy luomaan vaarallisia maalintekopaikkoja solkenaan. Viisikkopelissä Kontiolan johtaman ykkösketjun ongelmat ovat olleet puolustuspelissä. Esimerkiksi KalPa-ottelussa Kontiolan viisikko oli kolme napsua pakkasella.

Jere Innala

Innala on takuuvarma pelaaja, joka tekee illasta toiseen valtavan määrän töitä niin hyökkäys- kuin puolustussuuntaan. Luistelunopeutensa vuoksi on alati vaarallinen ja pakottaa vastustajan rikkomaan usein. Maaleja on syntynyt Innalan lavasta seitsemään peliin jo neljä. HPK-kasvatilla on kaikki eväät nousta urallaan seuraavalle askelmalle, joka voi olla Liiga-kenttiä kauempana.

Elmeri Eronen

HPK:n viime kaudesta rajusti heikentyneen puolustuksen epätasapainoisuuden vuoksi Eronen on joutunut kantamaan hurjaa kuormaa takalinjoilla. Eronen on pelannut kaikista liigapelaajista keskimäärin eniten ja pelannut viime kauteen verrattuna lähes viisi minuuttia ottelua kohden enemmän. Oikealta ampuvan Erosen laukaus on ylivoimalla HPK:lle ase. Nyt Ville Koistisen nousua lähelle Erosen tasoa HPK tarvitsisi enemmän kuin kipeästi.

Daniel Lebedeff

Lebedeffin nimi ei sanonut paljoakaan, kun hänet palkattiin Hämeenlinnaan. Ensimmäiset otteet eivät ole olleet loisteliaita, mutta lupauksia herättäviä. Lebedeff on pelannut kaikki HPK:n vieraspelit ja hän torjui Kerholle sen kauden ainoan voiton voittolaukauskilpailussa TPS:ää vastaan. Ensimmäisen otannan – joka on vielä pieni – perusteella Lebedeffillä voi olla mahdollisuuksia haastaa Joona Voutilaista jopa ykkösmaalivahdin paikasta.

Epäonnistujat

Markus Nenonen

Kapteeniksi tällä kaudella nousseen Nenosen sihti on ollut pahasti hukassa. Nenosella on erinomainen rannelaukaus, mutta tarkkuus on ollut onnetonta luokkaa ja vedot lähtevät turhauttavan usein minne sattuu. Nenonen on kyllä päässyt paikoille ja hän on laukonut Liigassa seitsemänneksi ahkerimmin, mutta kun maalintekijällä on vyöllä yksi maali, on tehokkuus on surkeaa luokkaa.

Otto Latvala

Latvalan leiristä on toivottu lisää peliaikaa jo Antti Pennasen vuosina. Nyt sitä peliaikaa olisi tarjolla, mutta Latvalan otteet ovat olleet virhealttiita. Latvala on keskimäärin kerran pelissä kentällä, kun omissa soi – eikä hyökkäyspäähänkään ole ollut toistaiseksi mitään annettavaa. Nuorten maailmanmestarin pitäisi nyt näyttää, onko hänestä edes liigatason pelaajaksi. Toistaiseksi hänellä on nimittäin ollut negatiivinen vaikutus joukkueelle.

Juuso Ikonen

Ikonen vaikutti HPK:hon tullessaan kiinnostavalta hankinnalta. Mahdollisuuksia on ollut tehdä enemmän tehoja, mutta toistaiseksi kasassa on yksi onnekas, puolivahingossa syntynyt maali Tapparan verkkoon. Se ei riitä mihinkään.

Jesse Mankinen

Eipä ole Mankisenkaan esityksissä ollut hurraamista. Viidessä ottelussa kiikaritehot ja otteista on jäänyt lähinnä tasaisen laimea kuva. Mankinen on niitä pelaajia, joiden on syytä katsoa peiliin, miksi Kontiolan ja Innalan tehojen taakka on prosentuaalisesti joukkueessa kestämättömän suuri.

Harri Kainulainen / Joona Monto

HPK teki yllättävän ratkaisun ja oli eri mieltä Antti Pennasen kanssa pestaamalla Kainulaisen, jolle Pennanen ei oikein koskaan löytänyt paikkaa. Myös Monto on saanut täksi kaudeksi elämänsä mahdollisuuden lyödä liigatasolla läpi, mutta toistaiseksi on saatu näkymättömiä esityksiä. 26-vuotias Monto ja 24-vuotias Kainulainen ovat olleet käytännössä jo kahdeksan vuotta ”lupaavia” pelaajia, mutta se on roskapuhetta, sillä mitään ”nuoria” pelaajia he eivät todellakaan ole. Nyt pitää tuottaa jo tulosta ja lisäarvoa – sitä ei näiltä syvyyspelaajilta ole nähty.

Santeri Lukka

Niklas Frimanin, Petteri Nikkilän ja Arto Laatikaisen kaltaisten profiilipuolustajien lähdön jälkeen Lukalle on tarjottu johtavan puolustajan roolia. Toistaiseksi otteet ovat olleet vaisuja ja hapuilevia. Eräs HPK:n kokoisen seuran seurajohtaja sanoi taustakeskustelussa suoraan, että tällä hetkellä HPK:sta ei kelpaisi oman joukkueen puolustukseen kuin Elmeri Eronen. Se kertoo myös Lukan alkukauden esityksistä.