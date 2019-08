Aulangolla pelataan Finnish Touria poikkeusaikataululla – “Kisa tulee olemaan tasaisempi kuin aiempina vuosina”

Aulangon tenniskentillä alkavat tänään tasokkaat tennisottelut, kun Teho Sport Finnish Tourin kuudes osakilpailu käynnistyy ensimmäisen kierroksen peleillä kello 14. Hämeenlinnan Tennisseuran isännöimässä turnauksessa on odotettavissa tasaisia palloralleja, sillä mukaan on ilmoittautunut Finnish Tourin tämänhetkisestä pistetilanteesta kuusi pelaajaa kymmenen kärjestä.

– Hyvä kisa on tulossa. Finnish Tourin porukasta on täällä ihan hyvä otanta, vaikkakin kärkinimi Harri Heliövaara puuttuu, mutta kisa tulee olemaan kokonaisuutena tasaisempi kuin aiempina vuosina, ennustaa kilpailunjohtaja Raine Jussila .

Turnauksen ykkössijoitettu on kokenut Lauri Kiiski , joka on Suomen rankingissa toisena Heliövaaran jälkeen. Finnish Tourilla hän on tällä hetkellä neljäntenä. Kakkossijoitettuna peleihin lähtee Ville-Petteri Ahti , joka on rankingissa neljäntenä ja Finnish Tourilla tällä hetkellä toisena. Kolmanneksi sijoitettu on Masi Sarpola . Väriä turnaukseen tuo varmasti myös aikanaan ATP-kisojakin kiertänyt Juho Paukku , joka lähtee Aulangon turnaukseen viidenneksi sijoitettuna.

Tänä vuonna ottelukaavio on laadittu väljemmäksi kuin aiemmin. Ensimmäisen kierroksen pelit pelataan perjantaina alkaen kello 14, 16 ja 18. Turnauksessa parhaiten sijoitetut aloittavat urakkansa toisella kierroksella lauantaina. Lisäksi lauantaina ovat myös puolivälierät. Välierät pelataan sunnuntaina ja maanantai-iltana ratkaistaan voittaja finaalipelissä.

Turnauksen venyttämiseen oli Jussilan mukaan kaksi syytä. Painavin syy oli Talissa tällä viikolla käytävä ammattilaiskisa. Näin saatiin siellä kaaviossa mahdollisesti pitkälle pelaaville mahdollisuus osallistua myös Aulangon kisaan, kun he aloittavat täällä vasta lauantaina.

Toinen syy on tähän vuodenaikaan pelattavaan kisaan lisähaastetta tuova säätila. Yksi lisäpäivä tuo väljyyttä aikatauluun, jolloin sateen sattuessa aikataulussa on varaa pelien pieneen siirtoon.

– Näin kilpailunjohtajana otin lisäpäivän ihan mielelläni vastaan, selvittää Jussila uuden aikataulutuksen taustoja.

– On tällaista aikataulua pelaajatkin joskus toivoneet. Semifinaaleissa pelit ovat usein tiukkoja ja rankkoja, joten on ihan hyvä, että sinä päivänä on vain yksi peli, johon voi sitten satsata kaiken eikä tarvitse miettiä jaksamista finaalissa, kun se on vasta seuraavana päivänä, pohtii Jussila aikataulua urheilijoiden näkökulmasta.

– Toisaalta maanantai-illan finaali voi olla yleisöllekin hyvä. Olisiko maanantai-iltana useammalla mahdollisuus tulla katsomaan finaalia kuin sunnuntai-iltana, kun ihmisiä on esimerkiksi kesämökeillä vielä? Nyt vaan toivomme hyvää keliä, päättää Jussila pohdintansa tulevasta turnauksesta.