Bisnesmoguli jätti ammattilaisgolfin ja päätyi salibandyseuran johtoon – ”Tavoitteena olla Hämeenlinnan suurin”

Steelers Hämeenlinna teki kenties kauden isoimman värväyksensä johtokunnan puolella, kun monissa liemissä keitetty liikemies Mika Walkamo tarttui puheenjohtajan nuijaan elokuun lopussa.

Vanajanlinnan nykyisen liiketoiminnan luojana tunnettu Walkamo ei ole niin kaukaa haettu seurapresidentti kuin äkkiseltään tuntuu. Yrittäjä on vaikuttanut urheilussa yli vuosikymmenen, lähinnä golfissa, mutta myös salibandyssä. Walkamo istui Salibandyliigan hallituksessa kaudet 2013–15.

Kun hänen kiinnostustaan Steelersiin tiedusteltiin, päätös oli helppo. Walkamosta tuli vuosikokouksen ainoa puheenjohtajaehdokas.

– Olen aina tykännyt olla urheilutouhuissa mukana ja oppinut jonkin verran näiden vuosien aikana. Ihan mielelläni autan kotikaupungin seuraa, kun apu kelpaa. Joka seuralla on hyvä olla kasvot, Walkamo naurahtaa.

– Sen verran kalenterista löytyi tilaa. Kaikki harrastukset ovat sellaisia, että aikaa löytyy, jos haluaa.

Salibandyyn hän päätyi kuusi vuotta sitten liiton puheenjohtajana toimineen ystävänsä Mika Kaltalan pyynnöstä. Lajitaustaa ei juuri sählyvuoroja enempää ollut.

– Hallitustyö oli mielenkiintoista ja opettavaista. Liigan liikevaihtohan on tällä hetkellä toista miljoonaa euroa. Se auttaa varmasti Steelersiä, että tunnen liigan ja ihmisiä sieltä. Liigan tämänhetkinen puheenjohtaja ( Heikki Vienola ) on entinen yhtiökumppanini, Walkamo huomauttaa.

Urheilupuolella Walkamon isoin pesti on ollut Suomen ammattilaisgolfjärjestö PGA:n puheenjohtajuus. Hämeenlinnalainen johti Suomen PGA:ta 10 vuotta, mutta jätti tehtävän vuodenvaihteessa.

Walkamo on ollut 15 vuotta Vanajanlinnan golfkerho Linna Golf ry:n puheenjohtaja ja laji onkin hänen ykkösharrastuksensa.

– Totta kai kun kenttä on oman työpaikan kyljessä, niin golf on juttuni, mutta se on sitä vain puolet kaudesta. Käyn lähinnä enää iltaysejä pelaamassa, Walkamo kertoo.

Hän uskoo, että golfvuosista on hyötyä myös lajissa, jossa reiät ovat kentän sijaan pallossa.

– Tunnen myös seuratoimintaa, mutta ammattilaisurheiluhan on eri peliä. Tuodaan sitä ammattimaisuutta tähän. Salibandyssä ollaan menossa siihen suuntaan samalla tavalla kuin jääkiekossa ja jalkapallossa, kunhan talous antaa siihen mahdollisuuden, Walkamo pohtii.

– Eiväthän urheiluseurat varakkaita ole, ja Steelerskin on voittoa tavoittelematon yhdistys, joten talous on tiukilla. Siinä pystyn varmasti auttamaan. Harrastetoiminta on oma lukunsa, mutta siihen tulee varmasti nyt yritysnäkökulmaa.

Steelersissä Walkamon uskotaan tuovan eniten seuran yritysmäiseen johtamiseen, joka on ollut hänen oma leipälajinsa lähes koko aikuisiän.

– Talouden saaminen yritysmäisempään suuntaan helpottaa toiminnan pyörittämistä. Olemme siirtyneet pois toiminnasta, jossa jokaisella joukkueella on oma tili. Mikan kautta on verkostoja ja näkemystä monesta. Myös paikallistasolla on merkittävää, että Mika lähti mukaan, Steelersin toiminnanjohtaja Noora Lavonen sanoo.

Hallituksen toimikausi on vuosi, mutta Steelersin ja Walkamon visiot ovat korkealla.

– Salibandy elää mielenkiintoista aikaa, ja Steelersissä on hyviä asioita meneillään. Tavoitteena on tehdä Steelersistä Hämeenlinnan ylivoimaisesti suurin urheiluseura. 1 200 jäsentä voisi olla hyvä maali, Walkamo maalailee.

Walkamo haluaa tehdä Steelersistä ammattimaisemman, mutta muistuttaa samalla seuran roolista muun muassa syrjäytymisen ehkäisemisessä. Hän panee merkille Steelersin pelaajiston korkean omavaraisuusasteen.

– Tämä on matalan kynnyksen laji ja tarkoitus pitää sellaisena. Meillä on pelaajapolku ja miehet sekä naiset liigassa. Pitää muistaa myös, että moni pelaaja tulee Hämeenlinnaan opiskelemaan, koska täällä on liigajoukkue. Suomessa on kova taso. Paljon saa tehdä töitä, jos haluamme SM-mitaleille. Rahakin vaikuttaa siinä, Walkamo muistuttaa.

57-vuotias Walkamo on istunut urheilujärjestöjen ja yritysten hallitusten lisäksi Hämeenlinnan kaupunginvaltuustossa. Tänä keväänä hän teki paluun politiikkaan hakemalla kokoomuksen listalta paikkaa eduskuntaan. Tämä jäi kuitenkin haaveeksi.

Walkamo kiistää, että hän olisi tekemässä poliittista uraansa nyt Steelersissä. Eduskunta ei ole tällä hetkellä hänen suunnitelmissaan.

– Seuraaviin eduskuntavaaleihin on vajaat neljä vuotta. Ei tästä varmaan haittaakaan ole, mutta tässä voi tapahtua välissä mitä tahansa. Yhtä hyvin voin epäonnistua Steelersissä niin, ettei kukaan äänestä, Walkamo heittää.

Onnistumisen mittari on itse asetettuna varsin selvä. Hämeenlinnan Jalkapalloseuralla on paikkakunnan eniten aktiivisia harrastajia, noin 1 100, Steelersillä reilut 900. Kääntyykö vaaka Walkamon johdolla? HäSa