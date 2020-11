Cocksille jälleen arvokas kotivoitto - Karjaan BK-46 ei pysynyt riihimäkeläisten vauhdissa

Kaksi joukkuetta on karkaamassa omille teilleen käsipallon SM-liigassa. Toinen näistä on Riihimäen Cocks, joka lauantaina näytti kaapin paikan sarjakolmoselle, Karjaan BK-46:lle. Cocks ei vieraalleen antanut paljonkaan toivoa, vaan hallitsi kentän tapahtumia ainakin 40 minuutin ajan. Cocks takoi tulostaululle loppunumerot 36–29 (15–10). Cocks on voiton myötä edelleen runkosarjassa kakkosena tasapistein Helsingin Dickenin kanssa. Cocks on hävinnyt…

Haluatko lukea koko jutun ja Hämeen Sanomien kaiken muun sisällön? Tutustu digiin 1 eurolla Samalla tilauksella pääset lukemaan Kanta-Hämeen kiinnostavimmat uutiset sekä mitä Suomessa ja maailmalla tapahtuu. Olen jo tilaaja Jos olet jo tilaaja, kirjaudu sisään. Pääset lukemaan artikkelin loppuun.