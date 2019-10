Cocksille tärkeä voitto Mestareiden liigassa – Sporting CP sai kokea riihimäkeläisten kotiareenan huumaan

Riihimäen Cocks aiheutti sunnuntaina kotiareenassaan portugalilaiselle Sporting Club de Portugalille kauden toisen pistemenetyksen käsipallon Mestareiden liigassa. Edellisen ja samalla ainoan tappion ennen Riihimäen visiittiään Sporting CP koki Ruotsissa C-lohkon kärkijoukkueelle IF Sävehoville.

Loppuun saakka kovalla asenteella pelannut Cocks käänsi tasaisen kamppailun sen loppuhetkillä kahden maalin voittoon tuloksella 25–23 (12–11). Voitollaan Cocks on mukana lohkon kärkikamppailussa. Joukkue on tasaisen lohkon neljäntenä, mutta matkaa kärkeen on enää viisi ja kakkospaikalle neljä pistettä.

Kotijoukkue avasi ottelun erinomaisella puolustuspelillä. Cocks oli pari askelta edellä myös hyökkäyspelissä, jossa erityisesti oikea laita oli terävänä. Roni Syrjälä laidassa ja Vitalie Nenita takamiehen tontilla aiheuttivat toistuvasti sekaannusta kovilla otteilla puolustaneelle Sportingille.

Yksi avausjakson käännekohdista oli ennen jakson puoliväliä pelattu ylivoima. Sportingin Nemanja Mladenovic repi itselleen jäähyn ja Cocks kiri esimerkillisellä ylivoimapelillä kahden maalin johtoon. Ennen taukoa vieras vielä kavensi, mutta lievä henkinen yliote oli lunastettu.

Toisella jaksolla Sportingin aggressiivinen pelityyli ja maaliin vaihdettu Aljosa Cudic kallistivat vaakakuppeja hetkeksi portugalilaisille. Ellei Vitalii Shitsko olisi Cocksin maalissa tehnyt tukun ilmiömäisiä pelastuksia, olisi kamppailun hallinta saattanut siirtyä lissabonilaisille.

Pieni turhautuminen oli hiipiä puseroon myös toisessa päässä kenttää.

Shitskon kollega Cudic näytti yltävän aina pallon eteen. Jakson puolivälin jälkeen tahkottiin yli viisi minuuttia maaleitta, kunnes Nenita taas sai maalihanat auki.

Loppu oli eeppistä. Neljä minuuttia ennen loppusummeria Spoting hukkasi pallon ja Teemu Tammisen pitkä syöttö vapautti Yuru Lukcyanchukin ja vei Cocksin maalin johtoon. Sporting tasoitti, mutta Tamminen murjoi heti seuraavasta hyökkäyksestä joukkueensa uudelleen johtoon.

Sportingin Arnaud Bingo tasoitti ja puoli minuuttia ennen peliajan täyttymistä Cocks otti aikalisän. Sen jälkeen Nenita teki johtomaalin ja puolustus pakotti Sportingin virheeseen. Evgeny Semenov heittäytyi syötön eteen ja riisti pallon Cocksille.

Oivaltava avaus vapautti Cocksin tehokaksikon Rönnberg-Tamminen läpiajoon, josta kapteeni Tamminen runttasi loppunumeroiksi 24–22.

– Kiitän yleisöä, joka uskoi meihin loppuun saakka. Koko 60 minuuttia oli äärettömän tiukkaa. Lopussa olimme hieman onnekkaampia. Tämä oli urani paras voitto, Tamminen hehkutti.

Myös Cocksin päävalmentaja Gintaras Savukynas oli hyvillä mielin taiston tauottua.

– Tämä oli tarkkaa ja tiukkaa pelaamista. Sporting puolusti hyvin valtaosan ottelusta, mutta me olimme tällä kertaa lopussa onnekkaampia – toisin kuin viimeksi, Savukynas muistutti.