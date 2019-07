Cocksin ja Teemu Tammisen tähtäin oman kylän mestarienliigadebyytissä – “Suomessa on vain yksi seura”

Viidenteentoista kauteensa Suomen johtavan käsipalloseuran Riihimäen Cocksin paidassa valmistautuva Teemu Tamminen ei ollut koskaan kokenut vastaavaa, kun Riihimäki muisti käsipallosankareitaan tuplakultajuhlalla keskiviikkona Granitin aukiolla.

– Näin isoa juhlaa ei ole ennen ollut. Kiitos kaupungille hienosta tapahtumasta, Tamminen totesi Hämeen Sanomille.

Cocksin joukkue on kuitenkin juhlinut mestaruuksia lähes joka vuosi Tammisen aikana. Manageri Jari Viidan projekti nostaa pieni hämäläinen haastaja Suomen käsipallon kärkeen on tuonut vuodesta 2007 alkaen jo 11 SM-kultaa. Neljänä viime kautena Cocks on voittanut SM-liigan lisäksi myös Suomen cupin ja Baltian liigan tittelit.

Kun Riihimäen kaupunki neljännen triplan jälkeen halusi juhlistaa omiaan, toinen paikallinen suurmies ehti edelle, ja kevään päätteeksi Riihimäellä juhlittiinkin jääkiekon maailmanmestarivalmentaja Jukka Jalosta toritapahtumalla.

– Siinä kävi huono hyvä tuuri, että Jalonen voitti maailmanmestaruuden ja silloin oli kovemmat bileet. Nyt oli toiset bileet, mutta on tämä aina hienoa, Tamminen hymyili.

Cocks ja riihimäkeläinen käsipallo henkilöityy yhteen pelaajaan yli muiden. 32-vuotias Tamminen on Cocksin kapteeni, johtohahmo niin kentällä kuin sen ulkopuolella, pukukoppi-DJ, fanien partatrendin asettaja ja ennen kaikkea riihimäkeläinen.

– Olen niin riksulainen, kuin voi ikinä olla. Kaikki riihimäkeläiset urheiluseurat tekevät hyvää työtä, mutta Cocks on vähän edellä, kiitos Jari Viidan. Onhan hänellä rahaa palanutkin tähän seuraan. Toivon, että muutkin urheilulajit nousevat sieltä nollista, Tamminen sanoi.

Granitin aukion noin tuhatpäisen yleisön edessä Tamminen julisti, että “Suomessa on vain yksi käsipalloseura”. Onko Suomi Cocksille enää pelkkä harjoituskenttä? Melkein.

– Harjoittelemme paljon, mutta emme hirveästi pelaa treeneissä. En sano, että pelit liigan heikoimpia joukkueita vastaan ovat vain harjoittelua, mutta meillä on esimerkiksi tavoitteita, kuinka paljon vastustaja saa tehdä maaleja ja tietyt kuviot, miten pelaamme. Pystyisimme rullaamaan 25 maalin eron niissä otteluissa, mutta se tuo hedelmää kovemmissa otteluissa, jos pelaamme tietyllä tavalla, Tamminen avasi.

Katseet ovat kukkoparvella tiukasti jo alkavassa kaudessa 2019–20, jonka tavoitteena on menestyä uudessa kotihallissa taas hieman vanhaa paremmin. Tämä tarkoittaa Mestarien liigassa pärjäämistä, ja Cocks on tavoitteiden myötä nostanut harjoitusmääriään.

Viime kaudella Cocks keräsi kilpailussa kaksi voittoa ja kuusi pistettä. Paikka uudelle kaudelle varmistui taas kesäkuussa, ja Cocksin on määrä isännöidä koko turnauksen ensimmäistä ottelua 11. syyskuuta, kun Cocks-areenaan saapuu Ruotsin yllätysmestari IK Sävehof.

Mestarien liiga Riihimäellä onkin täysin uusi kokemus, sillä Cocks oli pakotettu pelaamaan viime kauden kotiottelunsa Vantaan areenassa.

– Kaikki odottavat jo kauden alkua, ja uskon, että siitä tulee tosi hyvä, koska meillä on oma halli. Toivon, että koko Riihimäki ja kaikki lähikylät tulevat katsomaan, kun näin pienessä kylässä pelataan Mestarien liigaa. Se on kova juttu, Tamminen tuumasi.

Parhaillaan viimeistelyvaiheessa oleva Cocks-areena korkataan lauantaina 17. elokuuta, kun riihimäkeläiset isännöivät kahdesti viikonlopun aikana Ruotsin suurseuran IFK Kristianstadin edustusmiehistöä.

Ensimmäinen harjoituspeli on kuitenkin ohjelmassa jo tänä lauantaina Urheilutalossa Baltian liigasta tuttua HC Tallinnia vastaan. Joukkue on ollut lähes kaksi viikkoa yhdessä, mutta pallo ei ole juuri ollut käsissä.

– Ensimmäinen peli on aina takkuinen, ja meillä on nyt kuusi uutta pelaajaa. Mielenkiinnolla odotan, miten se menee. Aloitimme juuri pallolliset treenit. Olemme juosseet kymmenen päivää helteessä ja hankkineet voimaa, Tamminen kertoi. HäSa