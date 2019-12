Crossfit vie mukanaan jo kisoihinkin

CrossFit Hämeenlinna järjesti Linna Masters -tapahtuman Aulanko-areenassa ja mukana oli 180 urheilijaa. Lauantaina areenan täyttivät yli 45-vuotiaat ja sunnuntaina kaksi nuorempaa ikäluokkaa.

– Crossfit on Suomessa nuori laji. Sitä on harrastettu kymmenisen vuotta ja osanottajamäärät kisoissa ovat koko ajan kasvussa. Meillä oli ensi kertaa mukana yli 60-vuotiaiden sarja, kertoi kilpailunjohtaja Matias Lind .

– Crossfitissä testataan voimaa, kestävyyttä, nopeutta ja liikkuvuutta. Kisoissa on joka kerta eri lajit. Tänä vuonna ensimmäistä kertaa voimaa testattiin maksimipainoilla rinnalle vedossa ja tempauksessa.

Järjestävän seuran Ville Takala voitti lauantaina M45–49-sarjan mestaruuden ja kukisti tiukassa mitalitaistossa Mikko Hagströmin (CrossFit Turku) ja Tommi Issakaisen (Liikuntakeskus Core).

– Voittoni oli yllätys, sillä olin keväällä olkapääleikkauksessa. Mutta lajivoitot ja pisteet menivät ristiin, minulla oli tasaista suorittamista ja se riitti mestaruuteen, Takala iloitsi.

– Olin ensimmäisen kerran näissä kisoissa vuonna 2014 ja sitten tuli viiden vuoden tauko, mutta järjestelyissä olen ollut mukana. Kun tähän yhteisöön pääsee mukaan, on hienoa, kun porukka vetää mukaansa treenaamaan ja motivoi.

Lauantain toisen mitalin Crossfit Hämeenlinnalle toi Johanna Pihlamo , joka ylsi N50–54-pronssille. Sarjan ylivoimainen mestari oli Nina Fagerlund (CrossFit SixtyFive100).

Sunnuntaina hämeenlinnalaisseurasta parhaiten menestyi Rami Laitinen , joka uusi viime vuoden kolmannen sijansa noustuaan päätöslajissa M35–39-pronssille.

– Tavoitteena oli voitto, mutta muut olivat parempia ja toisessa lajissa putosin sijoituksessa. Sen myötä viimeiseen lajiin oli rento olo ja enkä uskonut, että nousisin enää mitalille, Laitinen kertoi.

M35–39-mestaruuden pokkasi CrossFit Pieksämäen John Tenhumäki , joka voitti kaikki lajit.

– Olen ensimmäistä kertaa masters-kisoissa ja voittoa tulin hakemaan. Aloitin lajin kuusi vuotta sitten ja yleisessä sarjassa olen pikkuhiljaa edennyt paremmaksi. Tämän kisan lajit tulivat torstaina tietoomme ja vähän ehti suunnitella, miten edetä. Kaikki liikkeet olivat tuttuja, mutta onhan noissa aina pientä variaatiota. Hyvin oli saatu yhteen päivään ympättyä monipuolinen kokonaisuus, Tenhumäki kiitteli.

CFHML:n Pasi Järvinen uusi viime vuoden neljännen sijansa M40–44-sarjassa ja CrossFit Ilveksen Heikki Hämäläinen oli yhdeksäs. Sarjan ykkönen oli CrossFit Imatran Petri Siitonen.

– Lopetin jääkiekon vuonna 2014 ja sen jälkeen olen kisannut crossfitissä golfaamisen lomassa. Kaksi vuotta olen kiertänyt kisoja. Nostoissa tein ennätykseni ja neljännen sijan uusiminen vuotta vanhempana oli hyvä saavutus. Nousujohteinen kisapäivä ja mukana kilpailu, Järvinen tuumasi.

N35–39-sarjassa CrossFit Leppiksen Kajsa Ojala uusi viimevuotisen voittonsa ylivoimaiseen tapaan oltuaan paras kaikissa kolmessa lajissa. Viime vuonna pronssille yltänyt Crossfit Hämeenlinnan Sonja Hänninen sijoittui neljänneksi.

Tapahtuman päätteeksi Matias Lind oli huojentunut.