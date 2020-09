Daniel Davidsson tarkin Lepaan väylillä – Hattulan Essi Järviselle naisten mestaruus multigolfin ensimmäisissä SM-kisoissa

Tamperelainen Daniel Davidsson juhli sunnuntaina Lepaalla historian ensimmäistä multigolfin suomenmestaruutta. Frisbeegolfin, puistogolfin ja futisgolfin yhdeksän väylän finaalikierroksilla 16-vuotias Davidsson ylsi tulokseen 93. Samaan lukuun ylsi Jan Miettinen, mutta Davidsson vei mestaruuden paremmalla frisbeetuloksellaan. SM-pronssia sai Niko Salmela tuloksellaan 100.

Naisten mestariksi urakoi hattulalainen Essi Järvinen. Hän ylsi tulokseen 120 pistettä.

Davidsson ei vielä lauantain Parolan karsintakierrosten jälkeen uskonut nousevansa mestariksi.

– Tuloksissa olin kaukana kärjestä, mutta sunnuntain finaaliin lähdettiin hyvityspisteillä, eli näin peli saatiin tasaisemmaksi. Onneksi frisbeeosuus sujui sen verran hyvin, että nousin lopulta voittajaksi, huokaili Davidsson kisan tauottua.

Hattulan SM-kisoissa menestyivät frisbeegolfin taitajat. Davividssonkin on nimittäin kaksinkertainen alle 18-vuotiaiden suomenmestari.

– Kolme kertaa olen ollut topkympissä myös yleisen kisoissa. Jalkapalloa on myös pelannut jonkin verran, mutta golfia olen kokeillut vain rangella (harjoituskenttä), Davidsson kertoi.

Saarisen johto hupeni tuulessa

Miesten sarjan johdossa Parolan kierrosten jälkeen ollut Jaakko Saarinen ei ollut tyytyväinen Lepaan avauskierrokseensa. Yhden pisteen johto hupeni tuulisella frisbeekierroksella.

– En osunut ihan kaikkiin mandoihin niin kuin piti. Parolan rata sopi minulle muutenkin paremmin, sillä siellä on lyhempiä väyliä, eikä tarvitse lätkiä ihan koko ajan täysillä, Saarinen nauroi.

Lopulta jaetulle neljännelle sijalle päätynyt hämeenlinnalainen Saarinen myönsi yllättyneensä vahvasta avauksestaan SM-kisassa.

– Olin nimittäin vain kerran aiemmin kokeillut lajia. Frisbeetä olen kyllä heitellyt, mutta niinhän kai suurin osa tämän lajin harrastajista on tehnyt, Saarinen arveli.

Sunnuntain sankareita oli hattulalainen 15-vuotias Niki Meriläinen, joka heitti frisbeeosuudella ysiväylällä hole in onen. Kilpakumppanit kuvailivat Meriläisen heittoa lähes mahdottomaksi suoritukseksi.

– Siinä on sellainen triplamando, jonka aukosta kiekon pitää mennä. Se on paha paikka, mutta heittoni osui juuri sopivaan tuuleen, kuvaili Meriläinen heittoaan.

Meriläinen on aiemminkin osunut ensimmäisellä heitolla koriin.

– Heittelen aina silloin tällöin frisbeetä, ja tämä taisi olla kolmas holarini, Meriläinen muisteli.

Meriläisen hole in one oli lopulta arvokas, sillä kisan päätteeksi hän tuuletti myös alle 15-vuotiaiden sarjan mestaruutta. Meriläinen ja Elias Ruonala selvisivät finaaliurakastaan 118 pisteellä, mutta sääntöjen mukaan holari ratkaisi voiton. SM-pronssia sai 119 pistettä koonnut Elias Mustonen, joka löi hyvän 37 lyönnin tuloksen puistogolfissa.

”Lisääkin olisi sopinut mukaan”

Hattulan kunnan, frisbeegolfseura Hämeenlinnan Discaajien, jalkapalloseura Parolan Visan ja lähitienoon golfseurojen järjestämässä kisassa oli mukana 30 kilpailijaa. Kisan puuhamiehiin kuulunut Atte Peltola odotteli Hattulaan enemmänkin väkeä.

– Aika pian meille selvisi, ettei sitä reilua sataa osallistujaa saada kokoon, mutta kyllä me 50–60 kilpailijaa odotimme. Lauantain kolea sää saattoi karsia osallistujia jonkin verran, samoin sana ”suomenmestaruuskisa” taisi vähän jännittää ihmisiä, Peltola pohti.

SM-kisoja oli seuraamassa myös Suomen Golfliiton juniorivastaava Mika Hollo, jolle puistogolf on multigolfin tutuin laji. Kisajärjestelyitä ja Lepaan salmen komeita maisemia mies kehui oman frisbeen testikierroksena lomassa.

– Täällä on todella hienot puitteet järjestää kisoja. Kenttäkin on trimmattu oikein viimeisen päälle, ja kisassa on jännittävä tunnelma, niin kuin finaalipäivänä pitääkin, Hollo kuvaili.

Hollon kanssa Lepaan rataan tutustui Hattulan liikunta- ja vapaa-aikatoimen päällikkö Jari Salmela, joka valmistautui avaukseensa komealla nelosväylällä.

– Jatketaan jutustelua, kun olemme ensin heittäneet nämä frisbeemme tuonne veteen, Salmela virnuili.

Hattulasta on kasvamassa multigolfin keskus, sillä kunnassa on jo neljä lajiin soveltuvaa rataa. Parolan ja Lepaan lisäksi Pekolassa ja Ahorannan leirikeskuksessa pääsee harrastamaan lajia.