Daniel Mäkiaho siirtyi isänsä Tonin jalanjäljissä HPK-paitaan – "Pidemmällä tähtäimellä tavoitteeni on NHL"

Ville Koistinen ja Jesse Mankinen olivat maanantaina HPK:n ensi kauden joukkueen julkistuksen tunnetuimmat nimet, mutta myös kolmevuotisen sopimuksen allekirjoittaneen Daniel Mäkiahon nimi nostatti Hämeenlinnassa kulmakarvoja.

Kyllä, hän on maineikkaan 720 Liiga-ottelua urallaan pelanneen ja urallaan MM-hopeaa voittaneen Toni Mäkiahon poika.

Daniel Mäkiahossakin on ainesta tulevaisuuden huippupelaajaksi. Hänet valittiin toissa kaudella B-nuorten SM-sarjan parhaaksi pelaajaksi iskettyään 49 ottelussa 31 maalia ja 60 tehopistettä. Viime kaudella Kiekko-Espoossa hän takoi 52 ottelussa 44 tehopistettä.

18-vuotias hyökkääjä koki valintoja puntaroidessaan HPK:n oikeaksi paikaksi. Kolmen vuoden sopimus oli sitoutuminen paitsi pelaajalta myös seuralta.

– On helpottavaa, että he uskovat minuun ja haluavat tosissaan tehdä kanssani hommia. Isän kanssa mietittiin missä olisi paras paikka kehittyä. HPK:ssa on paljon hyviä esimerkkejä isoja askeleita ottaneista pelaajista kuten Teemu Turunen, joka on nyt kansainvälisen tason pelaaja, Mäkiaho pohtii.

Omaa pelityyliään nuorempi Mäkiaho kuvaa erilaiseksi verrattuna isäänsä.

– Olen enemmänkin taitopelaaja, kuten isäkin oli nuorena. Hänelle tuli kova pelityyli myöhemmin esiin, saa nähdä tuleeko myös minulle, Mäkiaho naurahtaa.

Todellisesta jääkiekkoperheestä

Jääkiekkoon ajautuminen oli Daniel Mäkiaholle lopulta luonnollista. Hän on ollut lajin ympäröimänä pienestä pitäen.

– Oli aika lailla heti selvää, että jääkiekko oli minun juttuni. Pelasin nuorempana myös jalkapalloa, mutta kun tuli valinnan hetki, päätös valita jääkiekko oli lopulta helppo.

Isä-Tonin lisäksi perhepiiristä löytyy kovan luokan neuvonantajia, kuten isoisä Frank Moberg. Moberg oli vuosikausia HIFK:n tunnettu johtohahmo.

– Hyviä vinkkejä on tullut. Äitikin (Mobergin tytär Nina) on seurannut myös paljon jääkiekkoa. Kyllä koko suku on aika lailla jääkiekkoa elänyt, Mäkiaho hymähtää.

Mäkiaho kertoo vahvuuksikseen jääkiekkoilijana hyökkäyspään pelaamisen, peliälyn sekä syöttö- ja maalintekotaidon. Kehitettäviksi ominaisuuksiksi hän mainitsee kamppailutaidon ja -kovuuden ja oman pään puolustamisen.

– Lyhyemmän aikavälin tavoitteeni on nousta ensi kaudella liigakokoonpanoon pelaamaan ja myös vuodenvaihteen alle 20-vuotiaiden MM-kisat ovat ensi kauden tavoitteiden joukossa. Pidemmällä tähtäimellä tavoite on NHL.

Isä neuvotteli sopimuksen

Kahdeksalla eri kaudella HPK:ta edustaneella isä-Mäkiaholla oli sormensa pelissä poikansa HPK-siirrossa. Toni-isä hoiti jopa poikansa sopimusneuvottelut.

– Olen joitain sopimuksia tehnyt ja agenttien kanssa ollut tekemisissä. Nuoret, lahjakkaat pelaajat myyvät tietyllä tavalla itse itsensä. Ei tässä agentteja väheksytä, mutta vielä sellaiselle ei ole ollut tarvetta. Myöhemmin sitten, Toni Mäkiaho luonnehtii.

Ravintola-alalla maankuuluja kanansiipiä myyvän Siipiweikkojen Espoon Ison Omenan kauppakeskuksessa sijaitsevan ravintolan pääomistajana toimiva Toni Mäkiaho on myös valmentanut poikaansa aina B-junioreihin saakka.

– Olen Danskua valmentanut melkeinpä siitä saakka, kun lopetin pelaajauran. Olen aina kysynyt, että haluaako hän, että valmennan häntä. Jos hän olisi sanonut ettei halua, en olisi valmentanut. Kukaan muista vanhemmista ei ole tietääkseni kokenut, että Daniel saa liikaa jääaikaa, koska hän on ansainnut omat minuuttinsa. En ole suosinut häntä, Toni Mäkiaho kertoo.

Siirto HPK:hon herätti myös isässä tunteita.

– Kyllä se lämmittää, että hän aloittaa liigauransa siellä missä minäkin. Se on järkevä siirto hänelle, mutta myös hieno yhteensattuma. Mihin hänellä tästä eteenpäin riittää, se on hänestä itsestään kiinni. HPK tarjoaa hyvän ympäristön nuorille pelaajille kehittyä ja siksi valitsimme HPK:n.

Daniel Mäkiaho on tulevana kesänä myös varattavissa ikänsä puolesta NHL:ään.

– Aika näyttää. Suoranaisia yhteydenottoja ei ole ollut, mutta katsomossa on ollut kykyjenetsijöitä. Aika senkin näyttää, lopulta se on vain varausnumero. Askel kerrallaan mennään.

”Mäkkärin” seuraava polku jääkiekon parissa auki

Isän mielestä pojan kolmevuotinen sopimus HPK:hon oli hyvä asia.

– Mekin halusimme sitoutua seuraan, koska he tarjosivat mahdollisuutta. Molemmat satsaavat nyt toisiinsa, Toni Mäkiaho toteaa.

Vierumäellä valmentajan ammattitutkinnon suorittanut Mäkiaho on viettänyt tällä kaudella valmentajana välivuotta, mutta tulevaisuudessa paluu valmentajahommiin ei ole mahdoton. Kaikki on auki.

Olisiko valmentaminen esimerkiksi HPK:ssa mahdollista?

– Kaikki on aina mahdollista, mutta nyt myös haluan korvata kotona sitä aikaa, kun olen ollut paljon poissa peliuran takia. Valmentajana haluan mennä eteenpäin, mutta myös agenttihommat ovat mahdollisia. Olen mentoroinut nuoria pelaajia ottamaan seuraavaa askelta, se on ollut kivaa hommaa, Mäkiaho kertoo.

”Sytyn HPK:lle”

Ensi kaudella isääkin tulee näkymään Rinkelinmäellä katsomossa poikansa pelejä katsomassa, kunhan ne saadaan käyntiin.

Ensi kautta odottaa innolla myös Daniel Mäkiaho, joka ei kuitenkaan usko ottavansa isänsä pelinumeroa 75 käyttöön.