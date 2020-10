Edessä suuri tuntematon – Jaakko Hänninen kisaa Italian ympäriajossa Jussi Veikkasen jalanjäljissä

23-vuotias Jaakko Hänninen on ensimmäinen Italian ympäriajon ajanut suomalainen sitten riihimäkeläislähtöisen Jussi Veikkasen.

Jaakko Hännisen ura ammattilaispyöräilijänä on edennyt siihen pisteeseen, että hänellä on nyt edessään ensimmäinen suuri etappikilpailu, lauantaina alkava Italian ympäriajo.

Hänninen, 23, on ensimmäinen suomalainen suuressa etappikilpailussa sitten vuoden 2015, jolloin Riihimäeltä lähtöisin oleva Jussi Veikkanen ajoi juuri saman Giro d’Italian.

– Onhan se tietysti hieno kokemus päästä ajamaan kolmeviikkoista kilpailua, kun ei ole vielä tietoa mitä se tulee olemaan, Hänninen kertoo.

Ranskalaista Ag2r-La Mondialea edustava ruokolahtelainen ajaa ensimmäistä kokonaista kauttaan ammattilaisena, ja on siinä ajassa ehtinyt jo ajaa lyhyempiä etappikilpailuja, mutta 21 etapin ja yli 3500 ajokilometrin urakka on haasteena suuri ja tuntematon.

– Siitä on vaikea kysyä muilta (neuvoja). Minulla on luotto siihen, että valmentaja tietää tasan tarkkaan miten on pitänyt treenata, ja että kilpailussa joukkueenjohtajat osaavat kertoa roolin siten, ettei kolmiviikkoisesta tule liian raskasta.

Suomessa lahtelaisen TWD-Länkenin väreissä ajaneen Hännisen piti alun perin ajaa suurista etappikilpailuista kauden päättävä Espanjan ympäriajo, mutta korona myllersi pyöräilykalenteria. Giro sopi paremmin ohjelmaan, ja hyvät otteet ovat nostaneet Hännisen asemia joukkueen sisällä.

Ag2r-La Mondialen urheilujohtoon kuuluva Laurent Biodi kertoi joukkueensa Giro-kokoonpanon julkistamisen yhteydessä, miten Hänninen on ”lupaava kuski” ja että hän tulee ”hyökkäämään kisaan kunnianhimolla ja päättäväisyydellä”.

Etappikilpailut ovat vaikeita seurattavia, sillä kokonaiskilpailun sijoitus ei todennäköisesti kerro paljoakaan Hännisen kilpailusta. Hänen tavoitteensa ovat yksittäisillä etapeilla. Ammattilaispyöräily on myös joukkueurheilua. Kilpailun sisällä on etapista ja kilpailun kontekstista riippuen eri kuskeilla erilaisia tehtäviä.

– Joukkueenjohtajat kertovat sen aina päiväkohtaisesti.

Ag2r-La Mondiale on ensisijaisesti mäkikuskien joukkue. Vaikka Hänninen on kotoisin matalien mäkien Etelä-Karjalasta, on hän pyöräilijäprofiililtaan mäkispesialisti.

– Siinä on tehopainosuhde tärkeä, kevytrakenteinen Hänninen toteaa.

Eli se, miten paljon pystyy omaan painoon nähden tuottamaan tehoja.

Nyt alkavaa Giroa ajatellen on Hänninen ympyröinyt kalenterista yksittäisiä, mäkisiä etappeja. Silloin tavoitteena on olla mukana irtiotoissa.

– Käytännössä sellaiset etapit, joissa on mahdollista, että irtiotto menisi maaliin. Se tarkoittaa sitä, että etapilla ei välttämättä käydä kilpailua kokonaiskilpailuiden sijoista tai ne käydään irtioton takana. Tai että etappi ei ole todennäköisesti menossa massakiriin, jolloin kirijoukkueilla ei ole intressiä ajaa irtiottoa kiinni. Siellä on profiililtaan jokunen sellainen etappi.

Kisan ja yksittäisen etapin kontekstit määrittävät lopulta paljon. Muuttujia on kymmeniä ja kymmeniä. Siksikin edessä on suuri ja tuntematon.

– Voi mennä niin, että minään päivänä ei irtiotto mene maaliin, mutta se on yritettävä. HäSa