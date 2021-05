Eemeli Raittinen siirtyy Ilveksestä HJS:n riveihin - "Täällä on laadukas valmennus"

Toukokuun lopussa kautensa miesten Kakkosessa aloittava Hämeenlinnan Jalkapalloseura saa riveihinsä uuden hyökkääjän, kun Eemeli Raittinen siirtyy seuran riveihin Tampereen Ilveksestä. Vuonna 2000 syntynyt raamikas hyökkääjä on edustanut kahden edellisen kauden aikana Ilvestä liigassa 15 ottelussa. Ilveksen reservijoukkueessa hän on tehnyt 11 maalia 27 ottelussa. Ilveksen lisäksi Raittinen on pelannut myös Valkeakoskella FC Hakassa. Hän oli…