Puolustaja Eero-Matti Auvinen, 24, pelaa ensi kaudella jalkapalloliigassa FC Hakan joukkueessa. HIFK:ssa päättyneellä kaudella pelannut Auvinen on tehnyt valkeakoskelaisseuran kanssa 1+1-vuotisen sopimuksen.Auvinen on Janakkalan Pallon kasvatti ja hän pelasi Hakassa jo kausina 2015 ja 2016 yhteensä 19 ottelua onnistuen niissä kertaalleen myös maalinteossa. Auvinen on pelannut myös Vaasan Palloseuran, AC Oulun ja FC Hämeenlinnan kokoonpanoissa.–…

