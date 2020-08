Eetu Kallioinen mitalikannassa SM-skeetissä – Historiallinen joukkuemestaruus hyvitti finaalipettymyksen

Ala-Hämeen Ampujien Eetu Kallioinen otti viikonloppuna osaa tiukkaan kilpailuun Suomen parhaan skeet-ampujan tittelistä Hyvinkään SM-kilpailuissa.

Nuori maajoukkueampuja lähti sunnuntaiseen loppukilpailuun kärkitulosta jakaen, mutta taipui lopulta finaalin viimeisessä vaiheessa lähes virheettömästi ampuneelle Lahden Ampumaseuran Tommi Takaselle kiekoin 57–59.

Takasen yhtä ohilaukausta vastaava finaalitulos jakaa Suomen ennätystä, jonka Kallioinenkin on ampunut tänä kesänä jo kahdesti. 22-vuotias loppilainen oli SM-kisaan lähdettäessä voittamaton kotimaan kilpailuissa tänä kesänä.

Peruskilpailussa Kallioinen teki varmaa jälkeä ampuen lauantain kierroksilla vain kerran ohi ja missaamalla kaksi lisää sunnuntain päätöskierroksella. Myös Sibbo Skyttegillen Timo Laitinen ampui 122 osumaa.

Vaikka tulokset olivat suhteellisen hyviä, Kallioista kisa ei tyydyttänyt.

– Lähden kilpailuihin aina voittamaan. Kunnioitan hopeaakin, mutta olisin ottanut kullan. Hyvä tulos jäi tekemättä tällä kertaa. Tällä lähdöllä olisi pitänyt saada 123 tai 124 ja finaalissa 58 tai 59, Kallioinen kertasi.

– Finaali ratkesi oikeastaan jo alussa, kun ammuin toisella kävelyllä kolmosjakkaralta kaksi ohi. Sen jälkeen se oli taistelua veitsi kurkulla. Kaveri oli toki kova, että 59:kään ei välttämättä olisi riittänyt.

Kallioista valmentava Laitinen kirjattiin peruskisan ykköseksi tämän voitettua ratkonnan, mutta hän taipui loppukilpailussa kolmanneksi tuloksella 47(/50).

Finaaliin pääsi Ala-Hämeen Ampujista myös Samuli Ahokas, joka ampui lauantaina täyden tuloksen. Sunnuntaina sijoitus laski kuudenneksi, kun peruskisassa lopulta 120 kiekkoa tuhonnut ampuja putosi finaalin ensimmäisessä vaiheessa 17 osumalla 20:stä.

Skeetissä ei ammuta tänä vuonna arvokisoja. Haulikkolajien EM-kisojen olympiakarsinta-arvo siirtyi ensi vuoden Osijekin kilpailuihin, kun myös olympialaiset siirrettiin. Kansainvälisiin kisoihin Kallioinen ei kiirehdi.

– Niitä on aika heikosti tänä vuonna, ja reissaaminen on aika riskialtista. Ainoa varma kilpailu, jonka ammun vielä tänä vuonna, on superfinaali syyskuussa (Hollolassa), Kallioinen totesi.

Kallioinen ei vielä ole ampunut olympiapaikkaa, mutta Suomella on yksi maapaikka Lari Pesosen saavuttamana. Kilpa edustuspaikoista tai -paikasta käy kovana aina ensi kevääseen asti.

– Oikeastaan kaikki kilpailut vaikuttavat valintoihin. Ainoa mitä tällä hetkellä voi tehdä, on harjoitella. Se ei mene hukkaan, Kallioinen tiesi.

– Jokaista kilpailua ammun kuitenkin samalla lailla voittaakseni, oli olympiapaikkaa tarjolla tai ei.

Suomen mestari Takanen on kilpaillut tänä kesänä ahkerasti kotimaassa. Hän on voittanut nyt kuudesta kisastaan neljä, muun muassa ne gp-kisat, joihin Kallioinen ei ole lähtenyt.

Maailmanrankingissa Kallioinen on kuitenkin parempi, sijalla 20. Hänen edellään on suomalaisista vain Oskari Kössi. SM-kisojen nelosen ranking on 17.

Naisten SM-skeetissä Ala-Hämeen Ampujien Kaisa Kurki oli peruskilpailun kakkonen rikottuaan 111 kiekkoa. Rauman Seudun Urheiluampujien Niina Aaltonen oli ykkönen 114 osumallaan.

Kärkikaksikko kuitenkin putosi finaalissa ensimmäisten joukossa. Kurjen sijoitus oli kuudes eli finaalin viimeinen, kun loppuerässä hajosi 13 kiekkoa.

Mestaruuden voitti Oulun Seudun Haulikkoampujien Marjut Heinonen 53 finaalikiekolla. SSG:n Heidi Hämäläinen oli toinen tuloksella 50. Uusinnan kautta finaaliin päässyt seuratoveri Jenna Kössi oli kolmas 38 osumalla.

Kallioinen sai myös kaipaamansa, kun Ala-Hämeen Ampujat otti paikkansa SM-skeetin parhaana seurana. A-HA voitti sekä miesten että naisten joukkuemestaruudet. Miehissä titteli oli seuran ensimmäinen.

Naisten kisassa Marja Mäkelä, Nea Vallioniemi ja Kaisa Kurki muodostivat tosin ainoan joukkueen. Yhteensä he rikkoivat 300 kiekkoa 375:stä.

Miesten eli yleisen sarjan joukkuekilpailuun laskettiin mukaan 11 joukkuetta, näistä neljä A-HA:lta. Voiton vei nelosjoukkueeksi numeroitu ryhmä, jossa ampuivat Aleksi Ahokas, Eetu Kallioinen ja Timi Vallioniemi.

Ahokas ampui 117 osumaa, Vallioniemi 116 ja joukkue yhteensä 355. Joukkuekisaan lasketaan ampujien peruskisatulokset.

– Joukkuesuomenmestaruus oli jo kisoihin lähdettäessä iso tavoite. Sitä on jahdattu Ala-Hämeen Ampujille monta vuotta, joten ole voitosta hyvin iloinen. Viimeiseksi A-HA:n mestaruudeksi se ei varmasti jää, Kallioinen myhäili.