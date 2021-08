Eetu Kallioinen on kotiutunut Tokion olympialaisista, mutta pettymys skeetfinaalin nelossijasta ei herkästi katoa – ”Ei nelossija muutu mitaliksi”

Loppilaisen skeetampuja Eetu Kallioisen olympia-ammunnasta on kulunut nyt jo vajaa neljä viikkoa.Nelossijaan päättyneen finaalin jälkeen on Kallioinen palannut Tokiosta, ampunut SM-kisoissa, käynyt Lopen ampumaurheilukeskuksessa ja tehnyt töitä. Samalla hän on saanut etäisyyttä ja perspektiiviä Tokion kilpailuun, jossa hän ampui ensin hyvän peruskilpailun, mutta jäi sitten finaalissa harmittavan lähelle olympiamitalia.– En ole finaalin sijoitukseen tyytyväinen vieläkään….