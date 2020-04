Eetu Tuulola kokee NHL-unelman olevan lähellä, mutta kaukana – "Parempaa on vielä tulossa"

HPK:n mestaruuskevään 2019 avainhyökkääjiin lukeutuneella Eetu Tuulolalla, 22, on takanaan ensimmäisen kauden kokemuksia Pohjois-Amerikan ammattilaissarjoista.

Hämeenlinnaan koronaviruspandemian ja pohjoisamerikkalaisen jääkiekkokauden jatkumisen päätöksiä odottamaan saapuneelle Tuulolalle pienen kaukalon salat eivät ole ennestään vieraita, sillä hän kiekkoili kauden kanadalaisessa juniorisarja WHL:ssä Everett Silvertipsin joukkueessa kauden 2016-17.

NHL-seura Calgary Flamesin organisaatioon kuuluva Tuulola pelasi toistaiseksi kesken jätetyn avauskautensa aikana farmisarja AHL:ssä Stockton Heatin paidassa 50 ottelussa tehoin 10+13=23.

Avauskauttaan Tuulola luonnehtii maltillisin sävyin.

– Ensimmäinen kausi on ollut hyvä kokemus. Stockton ei ole kaupunkina sieltä hienoimmasta päästä, mutta kyllä siellä elämään pystyy. Joukkueessa on paljon hauskoja ja hyviä tyyppejä – välillä sain pelata ylivoimalla ja kärkiketjuissa, mutta sitten peliaika pieneni välillä jopa alle 10 minuuttiin ottelua kohden, Tuulola sanoo.

– Loukkaantumisen jälkeen rooli pieneni, eikä sitä oikein sitten kerrottu miksi. Nyt olen vain yrittänyt hinata itseäni parempaan ruutuun takaisin ja kausi alkoi mennä taas nousujohteisesti. Olen siihen ihan tyytyväinen.

Tuulola on samanlaisessa tilanteessa kuin moni muukin sadoista NHL:n farmipelaajista.

NHL-unelma on tavallaan lähellä, mutta tavallaan myös niin kaukana.

– Koen, että moni pelaaja meidän joukkueessamme voisi ihan hyvin pelata ylhäällä. Ehkä tämä kausi on ollut vielä itselleni sellainen, että en ole vielä kauhean lähellä murtautua NHL:ään. En kuitenkaan tarkkaan tiedä mikä on johtoportaan ajatus omalle kohdalleni, Tuulola arvioi.

Tuulola kokee vielä voivansa kehittyä pelaajana kokonaisvaltaisesti.

– Pelaamisen tasaisuudessa voi kehittyä, niin ettei taso heilahtelisi otteluiden välissä. AHL:ssä pitäisi myös kyetä tuottamaan enemmän ja osoittamaan, että osaan muutakin kuin heittää kiekkoa rumpuun ja mennä perään, Tuulola sanoo.

– Jos pystyn hoitamaan myös puolustusvelvoitteet hyvin ja mikäli pystyn hinaamaan itseäni paremmaksi jatkuvasti, uskon, että sitten NHL:stäkin voidaan alkaa puhua.

Muutos uuteen maahan Kanadaan, uuteen kulttuuriin ja uuteen kieleen on sujunut Tuulolan mukaan jouhevasti.

– Ei muutos niin radikaali ole ollut. Joissain asioissa joutuu turvautumaan joukkuekavereiden apuun, mutta jääkiekkoilijan perusarki on hyvin pitkälti samanlaista myös Pohjois-Amerikassa.

Tuulola palasi Suomeen pian sen jälkeen, kun seuralta tuli ilmoitus, että pelaajat ovat vapaita lähtemään kotimaihinsa omakustanteisesti.

– Aika nopeasti päätimme, että haluamme lähteä tyttöystävän kanssa Hämeenlinnaan. Paketoimme kämpän tyhjäksi ja tulimme viimeisellä Finnairin lennolla New Yorkin kautta. Ajattelimme, että se on kaikista helpointa tässä tilanteessa, kun koirakin on mukana, Tuulola kertoo.

Kauden jatkumisesta ei kuitenkaan tällä hetkellä ole mitään takeita.

– Vaikealta kauden jatkuminen näyttää. Minä en kuitenkaan päätä näistä, vaan ne kuuluvat isommille johtoportaille, Tuulola sanoo.

– Jollain lailla pelaajille olisi riskialtista hypätä suoraan pelaamaan, jos alla ei olisi jääharjoituksia. Vaikka varmasti kaikki pitävät itseään kunnossa, täytyy muistaa, että pudotuspeleissä intensiivisyys nousee ja siten myös riskit loukkaantumisista kasvavat.

Hämeenlinnalaishyökkääjä kertoo saavansa viikoittain tietoa seurasta, mitä uutta kulisseissa tapahtuu.

– Odotellaan nyt kaikessa rauhassa jatkuuko kausi vai ei ja harjoitellaan samalla. Ei tässä auta kuin mennä päivä kerrallaan. Onneksi on sentään päässyt nyt jo golfaamaan.

Kun pelit sitten jatkuvat sitten joskus, Tuulola tietää, että mitään ei Pohjois-Amerikassa ole jatkossakaan tulossa ilmaiseksi.