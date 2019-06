Eetu Tuulolalla kova tavoite: “Tietysti yritän ottaa paikan NHL-joukkueesta”

HPK:n suomenmestaruuteen päättynyt loistava kausi näkyy entistä vahvemmin jääkiekon siirtomarkkinoilla. Eetu Tuulolasta tuli perjantaina kolmas mestarijoukkueen pelaaja, joka rustasi nimensä NHL-organisaation tarjoamaan kolmevuotiseen ja kaksisuuntaiseen tulokassopimuspaperiin. Maalivahti Emil Larmi ja puolustaja Niclas Almari allekirjoittivat aikaisemmin sopimuksen Pittsburgh Penquinsin kanssa.

21-vuotiaan Tuulolan tie vie Kanadaan ja perinteikkääseen Calgary Flamesiin. Vuodesta 1972 asti NHL-kaukaloissa pelannut, ensin tosin vuodet 1972–1980 Yhdysvaltain puolella Atlantassa, albertalaisseura varasi HPK:n kasvatin kesällä 2016 kuudennelle kierroksella numerolla 156.

– Lähden tietysti sillä mielellä Pohjois-Amerikkaan, että pystyisin ottamaan paikan NHL-miehistöstä. Lähden taistelemaan siitä ihan tosissaan, kun harjoitusleiri alkaa. Katsotaan sitten, mihin rahkeeni riittävät, Tuulola sanoo.

Hämeenlinnalainen tiedostaa hyvin, ettei tavoitteen saavuttaminen ole helppoa.

– Ei se mikään helpoin tehtävä ole. Kaikkensa pitää pystyä antamaan ja ilmestyä leirille parhaassa mahdollisessa kunnossa. Joltain se pelipaikka on ryöstettävä. Se tarkoittaa sitä, että on oltava parempi kuin joku muu, jolla on jo ollut paikka kokoonpanossa, Tuulola muistuttaa.

Hän odottaakin harjoitusleiristä kovaa kamppailua pelipaikoista.

– Siellä seurataan suurennuslasilla jokaista mukana olevaa pelaajaa. Leirin alusta loppuun asti pitää onnistua joka päivä.

Viime kauden suomenmestari on osallistunut kolmen viime kesän aikana Flamesin järjestämällä kehitysleirille, mutta tänä vuonna hän ei enää sille lennä.

– Koimme, että nyt on hyvä treenata kesä hyvin ja mennä Calgaryyn, kun harjoitusleiri alkaa. Ymmärtääkseni se alkaa syyskuun alkupuolella, ja lähden varmaankin kaupunkiin vähän aikaisemmin treenaamaan. Varmaa päivämäärää ei kuitenkaan ole vielä tiedossa, laitahyökkääjä arvelee.

Tuulola harjoittelee kesällä HPK:n mukana ainakin siihen asti, kun nuoretkin pelaajat jäävät omatoimiselle harjoitusjaksolle viikon kuluttua. Kerhon kokeneemmat pelaajat päättivät ensimmäisen yhteisharjoitusjakson jo tämän viikon perjantaina.

– Katsotaan taas mitä tehdään, kun he palaavat uudelleen harjoituksiin.

Useamman HPK-pelaajan viime aikojen NHL-sopimukset kertovat Tuulolan mielestä laadukkaasta työnteosta.

– Moni pelaaja on ottanut isoja steppejä eteenpäin ja saanut ulosmitattua jonkin verran potentiaalia. Diilin tekeminen kertoo siitä, että pelaajista löytynee jotain muutakin, mitä ei ole vielä nähty, hyökkääjä arvelee.

Johtopäätöksenä voikin tehdä, että HPK on tällä hetkellä erinomainen ponnahduslauta isompiin ympyröihin.

– HPK on pienempi seura, jolla ei välttämättä riitä resurssit ostaa valmiita pelaajia. Sen pitää sitten mennä sitä kautta, että hankitaan nuoria pelaajia, jotka pystyvät ponnahtamaan ylöspäin, Tuulola sanoo.

Calgary Flamesin henkilökunnan kanssa Tuulola on käynyt perinteisiä keskusteluja.

– He kertoivat, mitä minulta odotetaan. Sen syvällisempiä keskusteluja en ole heidän kanssaan käynyt, vaan niiden vuoro on varmaankin harjoitusleirillä tai vähän ennen sitä.

Kanadan kiekkokaukalot eivät ole isokokoiselle hyökkääjälle täysin vieraita. Hän pelasi kauden 2016–2017 Everett Silvertips -joukkueessa kanadalaista juniorisarjaa Western Hockey Leagueta. Tuulolan mukaan kolme vuotta myöhemmin Atlantin yli lentää kypsempi pelaaja.

– Olen ymmärtänyt muutaman vuoden aikana miesten liigajoukkueen mukana, mitä jokapäiväinen työ arjessa vaatii. Olen myös ehkä hitusen verran kokonaisvaltaisempi pelaaja kuin kolme vuotta sitten.

Tuulola uskoo, että vuoden kokemuksesta on hänelle hyötyä loppukesästä, kun kiekkoilu Pohjois-Amerikassa alkaa.