Ella Junnila kertoi haluavansa olla ensimmäinen suomalaisnainen, joka ylittää kaksi metriä – nyt hän hyppäsi EM-hallipronssia SE-tuloksella 196

Alla oleva juttu on julkaistu Hämeen Sanomissa ensimmäisen kerran heinäkuussa 2018. Nykyään Ella Junnila edustaa Tampereen Pyrintöä.

Janakkalan Janan Ella Junnila vastasi keskiviikkona Joensuun gp-kisaillan kovimmasta yllätyksestä, kun 19-vuotias korkeushyppääjä paransi omaa ennätystään seitsemällä sentillä tulokseen 192 ja hätyytteli jopa Linda Sandblomin SE-tulosta 193. Samalla Junnila ylitti EM-kisarajan 190.

Yksi hyppy korkeudesta 190 oli niin ilmava, että asiantuntijat ovat aprikoineet sen voineen ylittää Sandblomin suomenennätystuloksen.

Vaikka SE jäi vielä sentin päähän, Junnilan tulos oli sensaatio. Se ei ollut kuitenkaan yllättävä vain seuraavalle yleisölle – vaan myös Junnilalle itselleen.

Kisassa äärimmäiseen flow-tilaan päässyt Junnila ei muista omia hyppyjään siinä määrin, että voisi analysoida niitä tarkemmin.

– Jalat tuntuivat hyviltä ja tiesin että pystyn hyppäämään hyvän tuloksen, mutta ihan tuollaista tulosta en osannut odottaa, Helsingissä asuva ja Mäkelänrinteen urheilulukiota käyvä Junnila myöntää.

Kiinnostus Junnilaa kohtaan räjähti välittömästi myös ennätyslukemiin.

– Se yllättää, kun kiinnostusta tulee enemmän kuin sitä on koskaan aiemmin ollut. Mikäs siinä, sehän on vain ihanaa, jos ihmiset voivat saada elämyksiä hyppäämisestäni. Mielettömältä tuntuu, Junnila iloitsee.

Kun hyppääjä tekee Junnilan kaltaisen roiman ennätysparannuksen, on vaikeaa uskoa, että taustalla olisi ollut vaikeuksia.

Junnilalla oli Joensuun gp-illassa jalassaan parsitut piikkarit ja harjoituskausikaan ei sujunut ongelmitta.

– Olin edellisenä viikonloppuna korkeuskarnevaaleilla ja piikkaristani ratkesi yksi oleellinen sauma, joka oli sitten liimattava pikaliimalla. Uusia piikkareita ei saa niin nopeasti, että olisin saanut ne Joensuuhun, Junnila kertoo.

– Harjoituskausi alkoi huterasti. Minulla diagnosoitiin vatsalihasjänteen pullistuma. Hallikausi jäi näin kokonaan väliin. Voimaa olemme kuitenkin pystyneet kehittämään, samoin juoksutekniikkaa. Olen aina ollut vähän huono ylittämään, mutta siinä on menty eteenpäin. Parantamisen varaa on silti edelleen.

Kuluvaan kauteen Junnila lähti maltillisin odotuksin. Kaikki odotukset ovat kuitenkin ylittyneet.

– En oikein osannut odottaa mitään, paitsi sitä, että pyrkisin parantamaan ennen tätä kautta hypättyä ennätystäni 183. Missään kohtaa en ajatellut voivani päästä aikuisten EM-kisoihin. Se on haave varmasti kaikille nuorille yleisurheilijoille.

Suomalainen urheilukenttä tunnetaan monista toisen polven urheilijoista. Myös Ella Junnila on urheiluperheestä.

Hän on maineikkaan Ringa Ropon tytär ja myös isä Juha Junnila on hypännyt urallaan pituutta 744. Ringa-äiti valmensikin Ellaa nuorempana, mutta tänä päivänä hänen valmentajansa on Jouko Kilpi .

Ringa Ropo hallitsee yhä pituushypyn suomenennätystä tuloksella 685, mutta perheen korkeushyppykruunu vaihtui nyt tyttärelle. Ropon ennätys korkeudessa oli 188.

– Olen saanut äidiltä paljon henkistä tukea ja hän on käynyt läpi kovan henkisen myllyn. Äiti on patistanut tuntemaan omaa kehoa. Hän on muistuttanut, että kentän laidalta voi saada hyviä ohjeita, mutta kilpailussa on lopulta yksin kentällä. Sen läksyn olen ainakin oppinut, Ella Junnila kertoo.

Myös isä Juha on ollut tärkeä.

– Isä on hypännyt pituutta ja otellut vähäsen. Hän on katsonut hyppäämistäni ja ollut tärkeässä roolissa. Minua on siunattu hyvillä geeneillä, sitä ei voi kiistää, Junnila hymähtää.

Junnila myöntää, että nälkä jo loppukesää kohden on kasvanut syödessä. Äärirajojaan tavoittelevalla urheilijalla SE-tulos vilkkuu jo silmissä, tulevaisuudessa entistä suuremmat saavutukset.

– Kaikki urheilijat haluavat rikkoa ennätyksiä ja tavoitella parasta, se on urheilun suola. Haluan rikkoa SE:n, mutta en osaa sanoa, milloin se tapahtuu. Haluan myös olla ensimmäinen suomalainen nainen, joka hyppää korkeutta yli kaksi metriä. Se on tulevaisuuden asioita ja väliin mahtuu paljon välitavoitteita, Junnila pamauttaa.

Miten kahden metrin ylitys jonain päivänä toteutuu?

Junnilan mukaan perusasioiden kehittämällä.