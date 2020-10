Emil Larmin hyväntekeväisyysele kosketti Hämeenlinnassa ja Lahdessa – "Ilman esikuvia ei kukaan osaisi edes haaveilla"

Hakion jääliikuntakeskuksessa oli tunnelma katossa, kun HPK:n Säästöpankki-liigaa pelaavat viisi- ja kuusivuotiaat kiekkokoululaiset saivat keskiviikkoiltana mieluisen yllätysvieraan.

Pittsburgh Penguinsin NHL-organisaatiosta HPK:n maalin suulle lainalle palannut Emil Larmi saapui ilahduttamaan pieniä jääkiekkoilijan alkuja tuliaisten kerta.

Hämeen Sanomien kolumnistina viime jääkiekkokauden aikana Pohjois-Amerikasta käsin toiminut Larmi luovutti seuralle kaksi kassillista maalivahdin varusteita päästä varpaisiin saamallaan kirjoituspalkkiolla. Varustevalmistaja CCM tuplasi vielä summan hyväntahdon eleenä.

– Kun ensimmäisen kerran aloimme miettiä Hämeen Sanomien kolumnihommia, nopeasti tuli ajatus, että palkkion haluaisi johonkin hyvään laittaa, Larmi kertoi.

– Se palkkio, mitä saatiin oli hyvä, mutta että saimme näin hyvän setin kasaan, niin iso kiitos myös CCM:lle, joka lähti mukaan sekuntiakaan miettimättä.

Larmille oli heti selvää, että hän halusi osoittaa lahjoituksensa juniorijääkiekolle.

– Maalivahdit ovat itselleni tietysti se oma rakkaus ja tiedän hyvin, ettei se ole se edullisin paikka pelata. Varmasti niitä joilla siihen ei välttämättä ole varaa ja jotkut saattavat joutua valitsemaan toisen pelipaikan tai jopa lajin sen vuoksi, Larmi sanoi.

– Se oli iso vaikutin, että jos voisin jotenkin olla avuksi.

”Kiitos, Larmi!”

Kun Larmi oli käynyt jäällä vierailusta silmin nähden innostuneet pikkujuniorit taputtivat jäähän mailoillaan ja huusivat kovaan ääneen: ”Kiitos, Larmi!”

Se sai Larminkin sydämen läikähtämään.

– Aika innokas oli vastaanotto, ääntä irtosi kyllä, Larmi hymyili.

– Oli hieno huomata, että lapset tykkäsivät. Jos tässä on jollekin tulevaisuuden lupaukselle pohjaksi tai hyville hetkille lajin parissa, mikäs sen hienompaa voi olla, Larmi sanoi.

Larmi muistaa itsekin pikkujuniorina kohdanneensa esikuviaan ja millainen merkitys sillä pienelle juniorille voi olla.

– Muistan itse ne hetket, kun on joku tullut käymään. Itse katsoin Lahdessa ylöspäin Antti Niemeä ja Niko Hovista nuorempana. Nyt kun itse onkin siinä asemassa, että joku muu ehkä katsoo minua ylöspäin, se on vähän hämmentäväkin tilanne, Larmi sanoo.

– Toivottavasti voi olla itse hyvänä esimerkkinä. Näissä hetkissä muistaa, että nauttii itsekin jääkiekosta ja näkee kuinka puhdasta iloa on jokaisella.

HPK:n junioripäällikkö Janne Juppo oli otettu HPK-juniorijääkiekon puolesta Larmin koskettavasta eleestä.

– Tämä oli aivan mielettömän hieno asia. Se kuvastaa kyllä, että pelaajalla on iso HPK-sydän rinnassa, Juppo sanoi.

– Jokaisella on varmasti oma esikuvansa ja kun se esikuva tulee fyysisesti jäälle, ja tuo vielä varusteita konkreettisesti, se kasvattaa sankarin arvoa ja lasten intoa harrastaa.

Halusi muistaa myös juuriaan

Tiistai-iltana Larmi, 24, teki saman kädenojennuksen Lahdessa Sol-areenassa Pelicansin U9-pikkujunioreiden hyväksi.

– HPK ja Pelicans ovat rakkaita seuroja, enkä voinut niiden välillä valita. Lahdessa olen monet vuodet viettänyt ja halusin antaa jotain takaisin. Jonkinlaisen tauon jälkeen, kun on taas täällä, jossa on itketty ja naurettu, on aika nostalginen fiilis palata, lahtelaislähtöinen Larmi sanoi tiistaina.

Varusteita joukkueen puolesta vastaanottaneet pienet Pelicans-juniorit Mauri ja Mauno olivat onnesta soikeana kohdatessaan sankarinsa.

– Todella hienoa oli tavata tänään Emil, U9-joukkueessa pelaavat pojat totesivat yhteen ääneen.

– Onhan se kivaa (että joku on päässyt samasta seurasta noin pitkälle). Olisi kivaa päästä itsekin NHL:ään ja ensin Liigaan.

Pelicansin U9-joukkueen valmentaja Henri Pöyhönen piti Larmin hienoa tekoa niin ikään merkittävänä.

– On todella iso asia varsinkin tällaiselle aloittavalle ikäryhmälle, että tällainen maalivahtivarustelahjoitus tulee. Olemme joukkueena pystyneet hankkimaan yhdet varusteet ja nyt kun niitä on kolmet, pojat pystyvät kokeilemaan, miltä maalivahtina olo tulee, Pöyhönen sanoitti.

– Ja vielä varsinkin, kun tämänkaltainen seuran tunnettu kasvatti ne lahjoittaa, se antaa lisäbuustin kokeilla maalivahtina olemista. Kun pojat kuulivat, että Emil tulee tänään paikalle, he seurasivat heti Googlesta hänen koko polkunsa junioriuralta rapakon taakse. Se antaa hyvän innostuksen lajin pariin.

Pöyhönen oli varma, että Larmin vierailu ja lahjoitus ei hevillä unohdu poikien ja koko joukkueen mielistä. Seurasta pyydettiin varusteisiin myös Larmin nimikirjoitus, jotta seuraavatkaan ikäluokat eivät unohda, mistä lahjoitus on peräisin.

Pöyhönen näki, että Larmin ele voi olla jopa tärkeä alkusysäys jollekin merkittävälle jääkiekkouralle, kuka tietää.

– Ilman esikuvia ei kukaan osaisi edes haaveilla.