Emmi Riikilä jatkaa Lentiskerhossa – "Hyvien päätösten pitää olla mietittyjä"

Hämeenlinnan Lentopallokerhon joukkue alkaa olla valmis, vaikka eletään vasta toukokuun alkupäiviä. Viimeisimpänä seuran kanssa sopimuksen on tehnyt yleispelaaja Emmi Riikilä, jolle syksyllä alkava kausi on kolmas Lentiskerhon riveissä.

– Olen positiivisin mielin. Mietin kyllä asiaa, ja helpompiakin päätöksiä olen tehnyt, mutta hyvien päätösten pitää olla mielestäni mietittyjä, Riikilä sanoo.

Hämeenlinnalaisten joukkue muuttuu ensi kaudeksi paljon. Riikilän ohella viime kauden joukkueesta jatkosopimuksen ovat tehneet yleispelaaja Netta Hyttinen ja passari Jenna Ylivainio. Tosin hakkuri Yasmine Madsen ja keskipelaaja Daniela Öhman ovat uusista pelaajista hämeenlinnalaisille jo entuudestaan tuttuja.

– Onhan uudistuneen joukkueen kanssa jännittävää lähteä kauteen. Ympärillä on eri porukkaa kuin ennen. Ajattelen sitäkin kuitenkin positiivisin mielin. Tilanne olisi ollut sama, vaikka päätökseni olisi ollut mikä tahansa.

Tulevan kauden joukkueen nimilista näyttää Riikilän silmiin hyvältä.

– Joukkue näyttää vahvalta. Tunnen uusia pelaajia jonkun verran, esimerkiksi juuri Yassun ja Danen ja muut keskipelaajat (Bettina Yli-Sissala ja Venessa Loukonen). Ainoastaan ulkomaalaisvahvistukset ovat sellaisia, joista en tiedä muuten. Muut joko tiedän tai tunnen, Riikilä kertoo.

Riikilälle oli tärkeää, että Lentiskerhon valmennus pysyy tuttuna. Matteo Pentassuglia jatkaa päävalmentajana ja hänen apunaan on edelleen Sami Stenius.

– He tietävät kehityskohteeni. Se on tärkeä asia, ja harjoittelua on helpompi suunnitella. Kehitettävää on omasta mielestäni aina jokaisessa asiassa ihan kokonaisuutena. Yritän kehittää kaikkea ja saada itsestäni sen avulla parhaan esiin.

Kevään harjoittelua Riikiläkin on joutunut miettimään ihan eri tavalla kuin aikaisemmin. Koronaviruksen aiheuttama pandemia on ajanut urheilijat ympäri maailman omatoimisen harjoittelun pariin.

– Kaikennäköistä on saanut keksiä, kun salille ei ole aina päässyt. Harjoittelu on kuitenkin mennyt hyvin.

Maajoukkuetason lentopalloilijat urakoisivat normaalisti tähän aikaan vuodesta päävalmentaja Tapio Kangasniemen vetämissä harjoituksissa, mutta tänä keväänä tilanne on eri, eikä touko-kesäkuussa pelattavaksi tarkoitettua Euroopan lentopalloliiton Kultaista liigaakaan järjestetä.

– Onhan tämä ollut outoa ja niin kuin on paljon puhuttu, ei mistään oikein tiedetä mitään. Mikään ei ole varmaa. Odotin kyllä kesän pelejä ja sitä, että olisimme päässeet kehittymään ulkomaisia vastuksia vastaan. Pitää ottaa huomioon positiiviset asiat. Nyt pystymme tekemään fysiikkaa ja pohjaa tulevaan, Riikilä muistuttaa.

Kesäkuussa 21 vuotta täyttävän yleispelaajan viime kausi jäi torsoksi sekä alusta että lopusta. Syksyn EM-kisoissa tullut nilkkavamma piti Riikilän pois pelikentiltä marraskuun loppupuolelle asti ja kausi loppui viruksen takia kesken maaliskuussa. Ensi kaudesta lentopalloilija toivookin ehjää.

– Toivon sitä todella paljon. Alussa meni pitkään ennen kuin pääsin mukaan ja lopussa kaikki loppui lyhyeen juuri, kun meillä oli avaimet hallussa ihan mihin vain. En tiedä, mitä siitä olisi voinut tulla, mutta se siirtyi nyt tulevaan kauteen. Toivottavasti pääsemme parhaaseen tulokseen.

Riikilä haluaa olla ensi kaudella ”paras itsensä”.

– Joukkueena puhumme sitten tavoitteista kauden alussa, mutta uskon niiden olevan aika korkealla.

Ulkomaan ammattilaiskentille Nurmon kasvatti ei kiirehdi.

– On se mielessä käynyt, mutta olen kuitenkin ajatellut niin, että minun pitää olla ensin Suomessa se paras itseni ennen kuin voin lähteä tavoittelemaan isompia haaveita. Nyt on vielä hyvä aika olla täällä, Riikilä arvioi.

Riikilän sopimuksen jälkeen Lentiskerho etsii manageri Ville Kalliomäen mukaan vielä yhtä tai kahta pelaajaa