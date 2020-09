Erika Jänkällä kovat tavoitteet – A-maajoukkueurheilija etenee kohti MM-kisoja luottavaisena terveysongelmista huolimatta  

Ahveniston Ampumahiihtäjien Erika Jänkä valittiin viime kauden näyttöjen perusteella keväällä A-maajoukkueeseen ja 24-vuotiaan Vuokatissa asuvan rajavartijan tavoitteet ovat koventuneet entisestään.

Tulevan kauden kuviot ovat vielä osin hämärän peitossa, mutta jos kausi menee ohjelman mukaan, ensimmäiset näytöt pitää antaa jo loka-marraskuun vaihteessa maajoukkueen Oloksen lumileirillä.

Maailmancupin avaus on kalenterissa marraskuussa Kontiolahdella ja MM-kisat helmikuussa Sloveniassa.

– Tavoite on olla maailmancupjoukkueessa kauden alusta asti. Viestiä olemme myös varapatruunoineen harjoitelleet, sillä viestikisat ovat tärkeitä näytönpaikkoja tulevalla kaudella nuorelle joukkueellemme, Jänkä kertoo.

Koronaepidemian myötä maajoukkue ei ole päässyt harjoittelemaan suunnitelmien mukaan. Ulkomaan leirit ovat vaihtuneet kotimaan leiritykseen.

– Enemmän olisin minäkin hyötynyt korkean paikan leireistä ja niiden peruuntumisen myötä maajoukkuepaikasta ei ole ollut niin suurta hyötyä kuin normaalisti olisi ollut. Meillä oli juuri Vuokatissa kahden viikon leiritys, joka piti olla Anterselvassa, Jänkä pohtii.

– Mutta itselleni hyviä ovat nämä Vuokatin leiritkin, puitteet ovat kunnossa eikä tarvitse matkustaa. Parin viikon päästä meillä on seuraava yhteisleiri. Kivaa on treenata porukalla, me viihdymme hyvin maajoukkueen kesken ja saamme kovia harjoituksia ja leirikilpailuja.

Jänkä oli ilmoittautunut viime viikonvaihteen Vuokatti Aateli Race -kilpailuun, mutta lääkärin kiellon takia kisa jäi väliin.

– Tässä on ollut pidempiaikaistakin terveyshuolta eli kuukausi sitten minulla ilmeni rasitusmurtuman alkua jalassa. Pystyin koko ajan harjoittelemaan vapaan hiihtoa ja pyöräilyä, mutta juoksulenkit jäivät väliin, Jänkä taustoittaa.