Erikoistilanne-Kerho jatkoi TPS:n synkkyyttä – Pennanen iloinen Innalan ja Nikkilän tehoista

HPK:n edustusjoukkue sai syljettyä viime viikonlopun tappiopölyt suustaan Turussa perjantaina. Kerho palasi voittourille 4–2 (0–1, 2–1, 2–0) -vierasvoitolla Turun Palloseurasta.

HPK pysyi voitolla vahvasti pudotuspelijoukkueiden kyydissä, kun taas TPS ei vieläkään saanut kotiotteluiden pistetiliään auki.

Ottelu oli tilastojen valossa tasainen, kuten myös HPK:n peli-esitys päävalmentaja Antti Pennasen mielestä, vaikka alku oli vierailta heikko.

– Kokonaisuus oli tasainen, ja paransimme matkan varrella. Kasvamme yhdessä ja sitoutuminen yhteiseen asiaan paranee koko ajan, Pennanen totesi.

TPS karkasi 2–0-johtoon aivan ensimmäisen erätauon molemmin puolin syntyneillä maaleilla. Molemmat isäntien maalit syntyivät HPK:n harhasyötöistä, eli ongelmia viidessä viime ottelussa vain kuudesti maalanneella Palloseuralla yhä on.

Anton Holm hyödynsi Niclas Luceniuksen bulgarialaisesta passista seuranneen 5–2-ylivoimahyökkäyksen vain kuusi sekuntia ennen erätaukoa. Toisessa erässä minuutin pelin jälkeen Markus Nurmi puolestaan sai huippupaikan Petteri Nikkilän huolimattomasta päätykierrätyksestä, eikä erehtynyt.

– Vähän ehkä näkyi hitaana lähtönä se, ettei ollut pelannut tiistaina (CHL:ssä), niillä pelaajilla, jotka eivät silloin pelanneet, Pennanen arveli.

HPK puolestaan pääsi peliin kiinni erikoistilanteiden kautta. Heikkoa alivoimaa kauden alussa pelannut Kerho käänsi tämänkin osa-alueen edukseen, kun Henri Kanninen iski viikon toisen maalinsa puolustaja Henrik Larssonin jaloista Tommi Tikan kiekonriiston jälkeen ajassa 28.09.

Jere Innala puolestaan tälläsi tasoituksen kahden miehen ylivoimalla Nikkilän tarjoilusta vain kolme minuuttia myöhemmin.

Kolmannessa erässä HPK:n antisankareista tuli sankareita, kun Lucenius alusti Nikkilälle tämän kauden ensimmäisen maalin jälleen ylivoimalla ajassa 47.43.

HPK on pelannut vieraskentällä Liigan parasta ylivoimaa.

– Tehokkuus oli toki ylivoiman varassa, niin kuin se on nyt vähän aikaa ollut. Kyllä meillä oli viidellä viittä vastaan paikkoja ja ylivoimahyökkäyksiä, ja jaksamme uskoa, että se tehokkuus löytyy myös viisikkopelissä, Pennanen huomautti.

– Tärkeintä oli kuitenkin, että pystymme puolustamaan vastustajan vähille maalipaikoille, ja alivoima menee askeleen eteenpäin. Siinä onnistuimme. Maalivahtipelikin oli hyvää.

TPS:n huippupaikat eivät juuri johtaneet edes laukauksiin maalia kohti, ja Philippe Cornet viimeisteli loppunumerot tyhjään maaliin vain sekunti ennen summeria.

HPK:lta jopa neljä pelaajaa ylsi kahteen pisteeseen, kun Innala, Nikkilä ja Kanninen tekivät tehot 1+1 ja Lucenius sai kaksi maalisyöttöä. Kannista lukuun ottamatta näiden miesten pisteodotukset ovat olleet korkealla, toisin kuin realisoituneet tehot. Kun tehoja viimein tuli, myös päävalmentaja oli tyytyväinen.

– Varsinkin Innalalle tämä on mielestäni hyvä, sillä hän tekee joka ilta töitä hyvin. Vaikka sitä kuinka arvostaisi, välillä pitäisi tehdä tulostakin, joten tekee varmasti hyvää heille. Peteltä (Nikkilä) oli myös hyvä comeback sen missin jälkeen, Pennanen pohti.

15 kertaa avauserässä kiekon tielle yltänyt Joona Voutilainen torjui HPK:n maalilla lopulta ”vain” 21 kertaa. HPK:n ensimmäisen helpohkosti päästänyt Julius Pohjanoksa sai TPS-vahtina 23 torjuntaa.

HPK jatkaa Liigaa kotonaan lauantaina, kun Pohjantähti-areenassa vierailee toinen pudotuspeliviivan alla majaileva joukkue, Vaasan Sport. Tuohon otteluun Kerho saa viimein mukaan myös konkaripuolustaja Arto Laatikaisen , jonka pelikielto päättyi perjantaina.

– Hyvä, että Arto sai yhden pelin alle (CHL:ssä tiistaina). Me olemme pelanneet aika vähillä pakeilla, joista osa on puolikuntoisia, joten meitä auttaa varmasti terveen pakin saaminen mukaan. Ja tuohan Arto kokemusta ja rauhallisuutta, Pennanen sanoi. HäSa

Katso ottelun huippuhetket tästä:

TPS hankki yhdysvaltalais-kiinalaisen hyökkääjän

Miesten jääkiekkoliigassa pelaava TPS on tehnyt loppukauden mittaisen pelaajasopimuksen hyökkääjä Greg Squiresin kanssa. Squires, 31, on pelannut alkukauden itävaltalaisessa Grazissa. New Yorkin osavaltiossa syntyneellä Squiresilla on sekä Yhdysvaltojen että Kiinan passi.

– Greg tuo joukkueeseen lisää luistelu- ja hyökkäysvoimaa. Hän on pelannut laidassa sekä keskellä, ja se auttaa meitä varsinkin nyt, kun Topi Nättinen on hetken pois, TPS:n urheilutoimenjohtaja Antero Niittymäki sanoi tiedotteessa.

TPS ilmoittaa Squiresin pituudeksi 169 senttiä ja painoksi 78 kiloa. Hän pelasi viime kaudella KHL:ssä kiinalaisessa Kunlunissa. Hyökkääjä keräsi 59 ottelussa tehopisteet 3+8.

– En tule TPS:ään rahan takia. Minä olen omat rahani jo tehnyt urani aikana. Nyt haluan vain päästä käyttämään vahvuuksiani ja auttamaan sitä kautta hienoa seuraa, Squires sanoi.