Esa Peltonen ajoi historiallisen voiton Lahden historic-rallissa – Taakse ja reitille jäi monta kovaa kilpakumppania

Esa Peltonen ja Toyota Starlet. Siinä on ollut kova yhdistelmä ralliteillä jo vuosikymmenien ajan.

1990-luvulla suositussa F-cupissa menestynyt Peltonen hämmästyttää vauhdillaan nykyisin historic-autojen EM-sarjassa. Vuonna 2016 sarjan voittanut Iittalan mies on mennyt tänäkin vuonna lujaa kansainvälisissä kisoissa, viimeisimpänä saavutuksenaan viikonvaihteessa Lahdessa ajetun EM-osakilpailun yleiskisan voitto.

Lammin Urheiluautoilijoita edustava Peltonen juhli Lahdessa kaiken lisäksi historiallista voittoa. EM-sarjassa ei ole nimittäin aiemmin päästelty yleiskisan voittoon vain 117-hevosvoimaisella ja 1300-kuutoisella menopelillä. Tälläkin kertaa Peltosen kilpakumppanit löivät lapikasta lattiaan muun muassa tehokkaiden nelivetoisten Audi Quatrojen ratissa.

Peltosen menossa parhaiten pysyi mukana italialainen, taitelijanimellä Zippo ajanut Quatro-kuski. Hän hävisi 12 erikoiskokeen ja kahden päivän (yhteispituus noin 160 kilometriä) kisassa 9,9 sekuntia. Kolmas oli Ford Escort RS BDA:lla ajanut Tommi Hannuksela .

Hämeenlinnan seudun kuskeista myös Tervakosken Janne Lindberg ajoi hyvän sijoituksen Lahdessa. VW Golf -kuski oli yleiskisan neljäs.

– Mukana oli muitakin kovia autoja, mutta osa jäi tienvarteen ja kisan voittajana maalin ajanut Quatro-mies Antero Laine hylättiin sääntöjen vastaisten jarrujen ja turbon vuoksi. Toinen kova Audi-mies Ville Silvasti puolestaan oli niitä reitille jääneitä. Hän keskeytti ysipätkällä. Leikki jäi kesken myös Lammin nopealla Volvo-kuskilla Jari Kankaanmäellä , Peltonen muistelee.

Lahti Historic Rally on yhdeksän osakilpailun EM-sarjan ainoa sorateillä ajettava kisa. Ja sehän sopi hyvin Peltoselle ja hänen rinnalleen tänä vuonna jälleen istahtaneelle kartturille Jyrki Saarrolle (Ahveniston Autourheilijat).

– Kaksi päivää tultiin tasaisesti, ja pelitkin lauloivat taas hyvin loppuun saakka. Viime vuonna oli Lahden kisassa viides, mutta arvostan tätä saavutusta enemmän, vaikka osa porukasta hyytyikin, Peltonen myhäilee.

64-vuotiaan rallikuskin vauhti ei ole juurikaan hiipunut vuosien saatossa. Peltonen ei myöskään ole unohtanut, millä virityksillä Starletit saadaan kulkemaan lujaa ja ajetaan ehjänä myös maaliin saakka.

– Jokunenhan vuosi tässä on tullut näprättyä näin moottoreidenkin kanssa. Tällä autolla pärjää, jos pätkillä ei paljon ysikympin risteyksiä, eikä taas toisaalta liian pitkiä suoria, Peltonen kuvailee.

Peltonen on ajanut EM-sarjan kuudesta osakilpailusta viisi. Espanjan toisen kisan hän jätti väliin.

Asfaltilla miehen paras saavutus on tänä vuonna Itävallan kisan kahdeksas sija.