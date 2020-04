Ex-Kerho-valmentaja Lehkonen kaivoi vuosikertamailat varastosta – Mailamyynnin tuotto HPK-kiekkonaisille

Jouduttuaan viettämään koronaviruksen takia enemmän aikaa kotonaan, jääkiekkovalmentaja Timo Lehkonen ja hänen puolisonsa Helena Lehkonen ehtivät siivota Hämeenlinnan-kotinsa varaston. Vastaan tuli Timon HPK- ja maajoukkuevuosina karttunut mailakokoelma, josta osa jouti pariskunnan mielestä pölyä keräämästä parempiin käsiin.

Mailoja ei voinut tuosta vain poiskaan antaa, sillä osa on todellisia keräilyharvinaisuuksia ikonisten jääkiekkoilijoiden nimikirjoituksilla varustettuna. Niinpä Timo Lehkonen julkaisi Facebook-seinällään huutokauppailmoituksen seitsemästä HPK:n historiaan liittyvästä mailasta.

Huutokaupan idea on yksinkertainen. Lehkonen toimittaa kaikki mailat ensi viikonloppuna eniten tarjonneelle ja lahjoittaa hinnaksi muodostuneen rahasumman HPK-kiekkonaisille. Sunnuntaina korkein tarjous oli 800 euroa.

– Kävimme läpi vaihtoehtoja Helenan kanssa, ja järjestöt ovat vähän kasvottomia, niin miksei sitten lahjoittaisi HPK:lle. Kyse on kuitenkin HPK:n pelaajista ja mailoista. (Miesten) edustus on tosin ammattilaisjoukkue, joten ei sitä lahjoitusta oikein heille voi antaa, entinen HPK:n valmentaja ja valmennuspäällikkö kertoo.

– Juniorijääkiekkoa mietittiin, mutta mielestäni naiset ovat aina jääneet vähän puille paljaille, niin tuetaan välillä heitä. Siellä on hyviä tyyppejä. Soitinkin (HPK-kiekkonaisten managerille) Hassisen Jormalle ja kysyin, voinko tehdä näin, niin kyllähän se hänelle kävi. Tämänhetkisellä summalla saisi ainakin viikon jäävuorot.

Lehkosilla on kaupan Riku Hahlin, Antti Miettisen, Vladimir Vujtekin, Vladimir Sicakin, Niko Kapasen, Andy Chiodon ja Tony Virran mailat 2000-luvun ensimmäiseltä vuosikymmeneltä. Niiden taustalta löytyy niin HPK:n menestys, seuran kasvattamien pelaajien nousu aina NHL:ään asti kuin mailamateriaalin murros puusta hiilikuituihin.

SM- ja MM-kultaa voittanut Lehkonen työskenteli kyseisten pelaajien kanssa enimmäkseen joukkueen apuvalmentajana. Vastaavia muistoesineitä ehti kertyä vuosien varrella useita.

– Jossain vaiheessa kauden päätyttyä olen ottanut joiltakin pelaajilta nimmarit heidän omiin mailoihinsa. Ajattelin vain silloin joskus, että kun nämä olivat hyviä pelaajia, niin otetaan nyt sitten nimmarit. Eihän sitä koskaan tiedä, millaisia pelaajia kenestäkään tulee, Lehkonen kuvailee kokoelmansa syntyä.

– Janne Lahden maila minulla olisi myös ollut, mutta olen antanut sen joskus pois. Muuten löytyy vielä muun muassa Teemu Selänteen mailaa, mutta myydään nyt HPK-mailoja. Mestaruusjulisteella (vuodelta 2006) taas oli liikaa tunnearvoa, niin sitä en myy, Lehkonen naurahtaa.

Sicakin mailan lavasta löytyvät kaikkien kevään 2003 SM-pronssijoukkueen pelaajien ja valmentajien nimikirjoitukset. Tuolla kaudella HPK teki SM-liigan piste-ennätyksen ja pistepörssin neljän kärjessä olivat kerholaisista Tomas Kucharcik, Tommi Santala ja Miettinen.

Tavallaan tuo jakso henkilöityi Lehkoselle silti Sicakiin, minkä takia yksi tshekkipuolustajan mailoista pääsi signeerauskierrokselle ja Lehkosen kokoelmaan.

– Kun hän tuli meille, hän oli vielä junnu (20-vuotias vuonna 2001) ja aika huonossa kunnossa. Treenasimme sitten kesän yhdessä ja siitä muodostui hyvä kaverisuhde, kun laitoimme äijää kuntoon. Soitin omatoimijakson aikana hänelle aamuisin ja sitten lähdettiin treenaamaan, Lehkonen muistelee.

Lehkonen harkitsi mailojen myymistä suoraan HPK:lle, mutta huomauttaa yhä, että seura saisi halutessaan ostaa mailat arvokkaasti museoitaviksi. Kaikkien huutokauppaaminen kerralla oli Lehkosesta helpoin ratkaisu kierrättää mailat.

– Nämä ovat varmaan HPK:n historian parhaita pelaajia. Kapanen ei minun aikanani pelannut HPK:ssa vaan maajoukkueessa, mutta hän on seurahistorian kannalta yksi merkittävimmistä pelaajista ja maailmanmestari. Vujtek oli MM-kisojen all stars -pelaaja (ennen HPK-vuosiaan 1998) ja yksi SM-liigan parhaista ulkomaalaisista, Lehkonen arvioi.

– Hahl ja Miettinen ovat omia junioreitani. Valmensin heitä ensin B:stä A-junioreihin ja myöhemmin liigassa NHL-pelaajiksi. HäSa

Karhu-Kissojen valmennuspäällikkö toivoo avointa kilpailua

Nykyään Timo Lehkonen työskentelee helsinkiläisseura Karhu-Kissojen valmennuspäällikkönä. Myös Helsingissä jäähallit ovat toistaiseksi suljettuina. Karhu-Kissatkin on joutunut perumaan kesäleirit ja yhteisharjoitukset.

Työrintamalla poikkeuksellinen pandemiatilanne ei silti ole muuttanut paljoa.

– Olen jo tehnyt kaikkien valmentajien kanssa sopimukset, ja nyt vain odotellaan, että kausi alkaa. Aika lailla etähommaahan tämä valmennuspäällikön työ on junioripuolella muutenkin, Lehkonen kertoo.

Karhu-Kissat on Helsingin IFK:n yhteistyöseura. Lehkosen perinneseura kasvattaa siis pelaajia IFK:n kautta kohti Liigaa, mutta kilpaillakin se haluaisi.

Lehkosta ärsyttää hieman, että paikka Nuorten SM-liigassa on mahdollisuuksien marginaalissa.

– Meidän pitäisi käytännössä voittaa ensin A-nuorten Mestis ja sitten pudottaa Kiekko-Espoo tai TUTO, kun muilla Nuorten SM-liigan seuroilla on mandaattipaikka. Toivoisin, että liitto jossain vaiheessa avaisi sarjoja niin, että kilpailu olisi keskiössä. IFK-polku on toki lahjakkaimmille pelaajillemme paras, Lehkonen toteaa.

Pelaajat eivät ainakaan Karhu-Kissoilta lopu ja Lehkonen toivookin, että kaikki nuoret löytävät lopulta pelipaikan.

– Kilpapuolella meillä on hirveän isoja, jopa 50 pelaajan ryhmiä, ja tarkoitus on muodostaa omat joukkueet, kun joskus päästään sorvin ääreen. Eteläisellä alueella on paljon pelaajia liikkeellä.