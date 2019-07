Fanni Kanerva on palannut Janan riveihin

Janakkalan Janan naisten ykköspesisjoukkue sai kovan vahvistuksen, kun Fanni Kanerva teki paluun joukkueeseen Lappeenrannan PesäYsien superpesisryhmästä.

Viime kaudella Kanerva oli Janan tehopelaajia ja hän iski 22 ykköspesisottelussa tehot 15/15 sekä juhli B-tyttöjen SM-pronssia.

Kanervalla on sopimus tamperelaisen Manse PP:n superpesisjoukkueen kanssa, mutta huippulukkari Senni Sallisen tehtyä jatkosopimuksen Tampereelle Kanerva siirtyi viime syksynä lainasiirrolla Lappeenrantaan saamaan superin kokemusta.

Alkukauden aikana hän lukkaroi yhdeksän PesäYsien viidestätoista superin ottelusta ja lisäksi kolme ottelua Lappeenrannan suomensarjajoukkueessa. Siirto Janakkalaan tapahtui vastaavasti vuokrasopimuksella Manse PP:ltä.

Kanerva pelasi Janan riveissä jo viikonlopun kahdessa ottelussa. Siilinjärven Pesistä hän lukkaroi ja löi yhden juoksun, kun Jana nappasi jaksovoitolla vieraspisteen. Sunnuntaina Joensuun Mailaa vastaan Kanerva löi jälleen juoksun, mutta Ykköspesiksen kärkijoukkue otti tiukassa taistossa kotivoiton lukemin 2–0 (2–0, 2–1).

– Olin miettinyt siirtoa jo hetken ja lopulta päätin, että se olisi nyt hyvä ratkaisu henkisen hyvinvointini kannalta. Ja kannattihan se, sillä vaikka takana onkin vasta pari peliä, olo on helpottunut ja fiilikset korkealla, tämän kevään Hämeenlinnan Lyseon ylioppilas iloitsee.

Sarjajumbona majailevalla Janalla on yhdestätoista ottelustaan vain kaksi pistettä, joten lisävahvistus tulee tarpeeseen. Jana on pelannut puolet runkosarjan otteluistaan.

– Vaikka Janalla onkin ollut vaikeuksia alkukaudesta, niin pari viimeistä peliä ovat näyttäneet sen, että mahdollisuudet ovat vielä ihan mihin vain. Kehitystä tapahtuu koko ajan, Kanerva korostaa.

Jana vapautti taannoin pelinjohtaja Jani Salmen tehtävistään ja loppukauden ykköspelinjohtajaksi nostettiin kakkospelinjohtajan paikalta pitkäaikainen janalainen Mika Järvinen .

– Fanni halusi tulla tänne ja totta kai ilomielin otettiin vastaan. Pikkutytöstä olen häntä valmentanut ja joukkueessa on paljon tuttuja pelaajia, niin helppo siirtohan tämä oli ja tärkeä vahvistus meille, Järvinen arvioi.