Finnish Tourilla suosikkien viikonvaihde – Lauri Kiiski odottaa nuoremmiltaan kovaa vastusta

Kaikki tenniksen Finnish Tourin Hämeenlinnan osakilpailun sijoitetut pelaajat etenivät sunnuntaille kahdeksan parhaan kaavioon.

Tiukimmille kahdeksikosta kahden ensimmäisen pelipäivän aikana on joutunut seisemänneksi sijoitettu Sami Huurinainen , joka voitti toisenkin ottelunsa vasta kolmannessa erässä Peetu Pohjolaa vastaan erin 2–6, 6–4, 6–4.

Lauantaina 5 000 palkintoeuron turnauksessa urakkansa aloitti myös kuusi parhaiten sijoitettua pelaajaa, mukaan lukien ykkösrankattu Lauri Kiiski . Suomen amatööritenniksen kärkinimiin pitkään kuulunut 38-vuotias päihitti 22 vuotta nuoremman Tuomas Rikkosen 6–1, 6–3.

– Tämä oli minulle uusi vastustaja, joten en tiennyt, mitä sieltä tulee. Olen tyytyväinen omiin otteisiini, Kiiski totesi.

Tampereen Tennisseuran mies kohtaa seuraavaksi kahdeksanneksi sijoitetun Smash Kotkan Leevi Säätelän , joka pudotti seuratoverinsa Valtteri Ahdin 6–2, 6–2.

Kiiski on seitsenkertainen kaksinpelin suomenmestari, muttei ole saavuttanut vielä finaalipaikkaa tänä vuonna. Hämeenlinnaan tamperelainen on tullut varovaisin odotuksin tavoittelemaan voittoa turnauksessa, jota hän pitää loppukesän kohokohtana.

– En ole kesällä pelannut niin paljon kuin aiemmin, kun toinen lapsi syntyi heinäkuussa. Loppukesästä näitä turnauksia on mukava pelata. Silloin kun pelataan, niin jokainen kisa on sen hetken tärkein. Tämä on kuitenkin Suomen arvostetuimpia kisoja ja perinteinen paikka, viimeksi kesäkuun SM-kisassa pelannut Kiiski pohti.

– Toivotaan tietenkin, että pääsisi maanantaille (finaaliin). Kovia vastuksia on kuitenkin vielä tulossa, eikä tappioita ikinä osaa odottaa.

Kiisken tie on siinä mielessä lupaava, että SM-kisoissa finaalissa ollut Harri Heliövaaran ja Patrik Niklas-Salmisen sekä nuorten ammattilaisten Emil Ruusuvuoren ja Otto Virtasen muodostama kansallinen kärki ei Hämeenlinnassa ole. Niklas-Salminen pelaa Talissa sunnuntaina ITF-ammattilaiskisan loppuottelun.

– Täällä on ehkä seuraavat siitä terävimmästä kärjestä, pelaajat, jotka eivät niin ammattilaiskisoja kierrä, mutta paljon tuttuja ja kovia pelaajia täällä on, sanoi Kiiski, jonka pallottelukumppaneihin Tampereella kuuluu muun muassa puolivälieräpaikan Aulangollakin lunastanut Roni Rikkonen .

Kaavion toisella puolella sunnuntain aloittaa mielenkiintoinen kakkossijoitetun Ville-Petteri Ahdin ja viidenneksi sijoitetun Juho Paukun kohtaaminen. Espoolaista Break Pointia edustava Paukku on Kiiskin ohella turnauksen nimekkäimpiä pelaajia, ja voittanut yhden Finnish Tourin osakilpailun tänä vuonna, mutta kahteen finaaliin yltänyt Smashin Ahti on vähintään vastaavassa kunnossa.