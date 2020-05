Futsal Tawastia sai paikan Ykkösestä

Hattulalainen futsalin erikoisseura pelaa ensi kaudella naisten Ykköstä. Viime kaudella kaikki yksitoista Kakkosen otteluaan reilulla maalierolla voittaneen joukkueen piti alun perin karsia paikastaan korkeammalla sarjatasolla, mutta koronakevät muutti suunnitelmat.

– Koronan takia meidän ei tarvinnutkaan karsia, vaan pääsimme vain ilmoittautumaan ensi kauden Ykköseen, kertoo joukkueen pelaaja ja yhteishenkilö Sari Lapikisto.

Lapikiston mukaan joukkueella oli tehtävänään helppo päätös, kun mahdollisuus nousuun tuli.

– Teimme vähän mielipidegallupia joukkueen kesken, ja suurin osa oli heti sitä mieltä, että ilman muuta kokeilemme. Emme lähteneet sarjoihin vain pelleilemään. Jos taso on tämä, niin kokeillaan sitä, Lapikisto sanoo.

Viime syksynä perustetulle seuralle Ykkösessä pelaaminen on jo kovempi urakka kuin Kakkonen. Alemmalla sarjatasolla ottelut pelattiin turnauksissa aina kaksi ottelua päivässä samalla paikkakunnalla, mutta Ykkösessä pelimuotona ovat jo yksittäiset ottelut kotona ja vieraissa. Kotiottelunsa FS Tawastia pelaa Parolan Juteinikeskuksessa.

– Ykkösessä tulee reissattua enemmän, ja myös matkat pitenevät jonkun verran. Pitää katsoa, miten pidemmät pelireissut hoidetaan. Viime kaudella ajoimme henkilöautoilla, mutta tarvitseeko ensi kaudelle miettiä linja-autoa. Sitä olemme nyt hieman pohtineet, mutta onneksi meillä on vielä kesä aikaa miettiä ennen kuin kausi alkaa.

FS Tawastia saa Lapikiston mielestä varautua myös aikaisempaa kovempiin otteluihin.

– Luulen, että tason korotus on jonkinmoinen, mutta Kakkonen oli meille liiankin helppoa. Odotan mielenkiinnolla, mitä eteen tulee. Takki auki peleihin ei varmaankaan voi lähteä.

Suurin osa FS Tawastian pelaajista pelaa kesällä jalkapalloa Hämeenlinnan Härmän paidassa. Kesä meneekin jalkapallon ehdoilla.

– Syksylle olemme varanneet salivuoroja vähintään pari kertaa viikossa. Todennäköisesti osalla on syksylläkin molempia lajeja, futista ja futsalia, päällekkäin.

Tuore sarjanousija pelasi koko viime talven ilman valmentajaa. Jatkossa penkin takana on mahdollisesti joku, mutta ei välttämättä.

– Se on vielä kysymysmerkki. Pienimuotoista keskustelua asiasta on käyty. Olisiko valmentajalle tarvetta, jos taso nousee Ykkösessä. Jos joku on kiinnostunut, niin meihin ottaa yhteyttä, ja me kyllä mielellämme haastattelemme. Päätöksiä ei kuitenkaan ole tehty suuntaan eikä toiseen, Lapikisto nauraa.

Lapikisto pitää futsalia mielenkiintoisena lajina sekä pelaajille että katsojille. Jalkapallosta lajin erottavat nopeus, terävämmät liikkeet ja suunnanvaihdot.

– Katsojalle futsal voi olla miellyttävämpää, koska lajissa on enemmän tapahtumia. Lajin liikkeet ovat ehkä verrattavissa salibandyyn, kun isolla kentällä pelattavassa jalkapallossa tapahtumia ei ole niin paljon.

Futsalin naisten sarjojen tulevaisuuden Lapikisto näkee hyvänä.