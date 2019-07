Golfseuroissa puttaillaan juhlatunnelmissa – Ensimmäinen seura Hämeenlinnaan jo vuonna 1959

Aulangon Golfklubi täyttää 60 vuotta. Tawast Golfissakin on pyöritelty palloa jo 30 vuotta.

Hämeenlinnalaiset golfseurat Aulangon Golfklubi ja Tawast Golf juhlivat tänä kesänä pyöreitä vuosiaan. Perinteikäs AGK täyttää 60 vuotta, ja TawG:n riveissäkin golfia on harrastettu jo 30 vuotta. Molemmat seurat juhlivat merkkipäiviään elokuun 10. päivänä.

Aulangon vanhalla golfkentällä mailat heiluivat ensimmäisen kerran jo 1930–40-lukujen taitteessa, mutta golfseura Hämeenlinnaan saatiin vasta huhtikuussa vuonna 1959.

Suomen seitsemänneksi vanhin golfklubi on vuosien saatossa kasvanut noin 1600 jäsenen seuraksi, jonka toiminta on juhlavuonna vireämpää kuin milloinkaan aiemmin. Suureksi urheiluseuraksi AGK alkoi kasvaa vuonna 2006, jolloin Aulanko Golf oy sai uuden Eversti-kentän.

AGK:n ja Aulanko Golf oy:n toimitusjohtaja Kari Kuivasaari muistuttaa, että mittavan golfyhteisön pyörittämisessä riittää myös haasteita.

– Se vaatii paljon muun muassa seuramme toimikunnilta, jotka ovat onneksi erittäin aktiiveja. Varsinkin senioritoiminta on golfseuroissa nykyisin todella vilkasta, Kuivasaari kertoo.

AGK on vuosien saatossa niittänyt mainetta myös hyvillä kilpapelaajillaan. Tällä saralla seuralla piisaa kuitenkin jatkossa töitä.

– Nuorempaa väkeä kaipaisimme riveihimme lisää. Junioritoiminta kyllä pyörii hyvin, mutta jäsenistön ikähaitari saisi olla hieman toisenlainen. Tämän asian kanssa painivat lähes kaikki suomalaiset golfseurat, Kuivasaari muistuttaa.

Aulangon kentillä vierailee paljon myös muiden seurojen pelaajia. Myös heille pitää tarjota hyvät puitteet viettää golfpäivää.

– Vieraspelaajia käy kentillämme todella paljon. Välillä kentillä on ahdastakin, kun oma väki ja vieraat varaavat yhdeksänreikäiselle Hugolle ja 18-reikäiselle Everstille vuosittain jo lähes 50000 pelikierrosta, Kuivasaari laskeskelee.

Golfkentillä myös kilpaillaan lähes jokaisena viikonloppuna. Hämeenlinnalaiset seurat ovat isännöineet myös kansainvälisiä koitoksia.

– Viime kesänä järjestimme yhteistyössä Tawast Golfin kanssa senioreiden EM-kisat. Se oli iso tapahtuma, josta saimme myös paljon kiitosta, Kuivasaari sanoo.

Paljon kehuja ovat saaneet myös Aulangon hyväkuntoiset kentät. Tänäkin kesänä sekä Everstin että Hugon viheriöt ovat olleet mainiossa kunnossa.

– Kenttien kunto on kaikkien golfin pelaajien yleisimpiä keskustelun aiheita. Hyväkuntoisten greenien ja väylien maine kiirii myös kauas, Kuivasaari muistuttaa.

Aulangon vanha kenttä oli pitkään Hämeenlinnan ainoa golfpyhättö. Todelliseksi golfarin paratiisiksi Hämeenlinnan seutu alkoi kasvaa vasta vuonna 1989, jolloin Paavolankulman maisemiin valmistui kaupungin ensimmäinen 18 reiän kenttä. Tawast Golfin seura perustettiin elokuun 4. päivänä 1989.

Myös TawG on vuosien aikana kasvanut melkoiseksi golfyhteisöksi. Kenttäosakeyhtiön toimitusjohtaja Lauri Manninen kertoo seuran väreissä puttailevan jo noin 1500 jäsentä.

– Meillä oli juhlavuoden kynnyksellä jäsenhankintakampanja, jolla saimme 500 uutta jäsentä. Sillä saimme mukavasti lisää vauhtia toimintaamme, Manninen pohtii.

Myös TawG:ssa on monentasoisia pelaajia. Heille kaikille seura haluaa myös tarjota toimintaa.

– Myös meillä on erittäin vireät toimikunnat, joilla on monenlaista tapahtumaa. Teemme paljon myös yhteistyötä AGK:n kanssa. Meillä on muun muassa yhteisiä tyttöpelaajin harjoituksia, Manninen sanoo.

TawG on saanut viime vuosina myös uuden, nuorekkaamman ilmeen.