Haastajan rooli sopii Steelersin naisille – Joulutauolla tarkistetaan tavoitetta ja sen jälkeen isketään lujempaa

Hämeenlinnan Steelersin joukkue on tehnyt viimeiset säätönsä lauantaina käynnistyvään salibandyn naisten F-liigaan. Sarjan B-lohkossa tälläkin kaudella pelaava joukkue on asettanut kauden tavoitteekseen vähintään sarjapaikan uusimisen, mutta on valmiina ottamaan isompaakin roolia kauden edetessä.

Steelersin päävalmentajana jatkavan Jari Salon suunnitelmissa on tarkistaa tavoitetta ensimmäisen kerran joulutauolla.

– Lähdemme kauteen hyvin maltillisesti. Syyskauden tavoitteena on kehittää uuden joukkueemme peliä ja sarjan puolivälissä asetamme vasta tarkemman tavoitteen. B-lohkosta ennakoidaan viime kautta tasaisempaa sarjaa, sillä moni joukkue on uudistunut ja jopa menettänyt hieman iskukykyäänkin, arvelee Salo.

Liigan B-lohkossa pelaa tällä kaudella seitsemän joukkuetta (Pelicans luopui sarjapaikastaan). Sarjan kahdelle parhaalle on jälleen tie auki vaikka liigamestaruuteen saakka.

– Sarjasysteemi on samanlainen kuin viime kaudellakin, eli lohkomme kaksi parasta pääsevät playoff-karsintoihin A-lohkon seiskaa ja kasia vastaan. Lohkomme sijoille 3–4 yltävät joukkueet varmistavat puolestaan liigapaikkansa ensi kaudeksi, Salo kertoo.

Steelers valahti viime kaudella B-lohkossa seitsemänneksi ja hävisi lohkon karsintapeleissä sipoolaiselle Ådalens IF:lle. Sarjapaikkaansa joukkue oli jo valmiina puolustamaan varsinaisissa karsinnoissa 2. divisioonan joukkuetta vastaan, mutta koronaviruspandemia katkaisi kauden.

Liigapaikkansa lopulta lahjaksi saanut Steelers aloittaa siis oikeastaan siitä, mihin se viime kaudella jäi.

– Vastassa on taas ÅIF, joka on meille heti hyvä mittari. Joukkueessa on kokeneita pelaajia ja se on vahva ja organisoidusti pelaava joukkue, Salo kuvailee.

Kankare ja Vähäkoski maalitalkoisiin

Salolla on kasassa 20 kenttäpelaajan ja kahden maalivahdin kokoonpano.

– Porukasta lähti kokemusta ja vauhtia (Katariina Laine, Heli Haapalahti ja Lotta Purhonen), mutta saimme tilallekin iskukykyisiä pelaajia. Roosa Kankare ja Nea Vähäkoski palaavat liigamenoon kakkosdivarin tasolta ja tuovat meille lisää maalintekovoimaa. Myös koko viime kauden sivussa ollut Saimi Lehto on taas pelikunnossa. Vahvuuteemme liittyy pian myös Alisa Mäkelä, jonka polvi alkaa olla taas kunnossa. Hän on ollut jo pallollakin mukana harjoituksissa.

– Meillä oli kesällä kiikarissa myös pari todella kovaakin vahvistusta, mutta emme sitten päässeet sopimuksiin saakka. Heillä olisi ollut maajoukkuekokemusta ja MM-mitaliakin taskussa, Salo kuiskaa.

Salo toivoo joukkueensa menestyvän tasaisuudellaan. Puolustuspeliään joukkue on pyrkinyt parantamaan viime kaudesta.

– Meille tehtiin viime kaudella likaa maaleja. Harjoituskauden teemoja on ollut oman puolustuspään pelaaminen ja pallonhallinta keskialueella. Emme olleet viime kaudella riittävän huolellisia pallon kanssa ja se kostautui monta kertaa, päävalmentaja Salo muistelee. HäSa