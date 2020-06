Haka ei lähde Veikkausliigaan nöyristelemään – lammilainen Jami Kyöstilä hakee läpimurtoa

Koronaviruksen viivästyttämä miesten jalkapalloliigan otteluohjelma julkaistiin vihdoin perjantaina. Se merkitsi myös sitä, että Veikkausliigaan palaava valkeakoskelainen FC Haka aloittaa kautensa kotiottelulla Tehtaan kentällä Honkaa vastaan 1. heinäkuuta.

Pelaajana, valmentajana, urheilutoimenjohtajana ja toimitusjohtajana Hakaa edustanut pitkän linjan hakalainen Olli ”Oka” Huttunen on nähnyt läheltä seuran loiston päivät, mutta myös suuret laskut.

Huttunen myöntää, että hänen sydämessään läikähti, kun Haka varmisti viime kaudella loisteliaan Ykkösen kauden jälkeen paikkansa Veikkausliigassa.

– Kun nousu toteutui aikamoisen huikean kauden jälkeen, hyvältähän se tuntui, Huttunen kertoo.

– Vuosien varrella on kuulunut paljon epäilyjä, että nouseeko Haka enää Veikkausliigaan takaisin, mutta Hakan sisäpiiri on uskonut siihen vahvasti ja tehnyt toimenpiteitä sen eteen.

Huttunen palasi Hakaan toimitusjohtajan tehtäviin vuonna 2016 viiden vuoden tauon jälkeen.

– Olin ehtinyt edellisellä visiitillä nähdä, miten syvällä Haka oli. Kustannuksia oli palatessani vuonna 2016 laitettu kuriin ja toimenpiteitä tehty sen eteen, että seura säilyy hengissä. 2016 oli jo tietynlainen käännekohta, jossa teimme pitkästä aikaa nollatuloksen taloudellisesti ja siitä uusi tuleminen lähti nytkähtämään liikkeelle.

Yhdeksi toimenpiteeksi Huttunen nostaa sen, että Veikkausliigaan noussutta joukkuetta alettiin rakentaa systemaattisesti vain yhtä päämäärää kohti – pääsarjapeleihin paluuta.

– Tiesimme, että joukkuetta ei ole mahdollisuutta rakentaa isolla rahalla, vaan meidän oli luotava pohjaa kehityskelpoisella joukkueella, joka pikkuhiljaa nousee. Kun samalla vuosi vuodelta myös taustoja on vahvistettu, se on johtanut tähän tilanteeseen, jossa urheilullinen ja taloudellinen menestys on parantunut.

Huttusen mukaan Hakan kannalta alkava kausi voi olla koronankin varjossa menestyksellinen – urheilullisesti ja taloudellisesti.

– Kustannusrakenteemme on kunnossa ja kausikorttikampanjamme oli onnistunut. Lisäksi yhteistyökumppanimyynnissä on onnistuttu ja olemme edellä edellisiä vuosia. Se antaa meille tukijalkaa. Tietysti jos yleisörajoitteet ovat voimassa tai ne tiukkenevat, ottelutapahtumien tuotto ei ole niin hyvä, mutta rajoitteet ja suositukset alkavat pikkuhiljaa höllentyä, joten kauteen on hyvät näkymät, Huttunen paketoi.

Kansanedustaja Pauli Kiuru (kok.) on ollut aktiivinen yleisöylärajojen tapauskohtaisen harkinnan suhteen ja uskalsi kirjoittaa jo Twitteriin, että ”yli 500 henkilöä (yleisöylärajan suhteen) toteutuu. Sportti voitti.”

Valkeakoskelainen Kiuru on kysellyt ohjeita kirjalliseen kysymykseensä myös Hakasta.

– Pauli on tehnyt hyvää työtä ja pitänyt asiaa esillä. Asia ei ole tärkeä vain Hakalle tai Veikkausliigalle, vaan kaikille suomalaisille urheiluseuroille. Nyt katsotaan sitten miten asia etenee. Se on kuitenkin selvää, että meillä on Veikkausliigassa mahdollisuus tehdä tarkkaan ohjeistettua toimintaa, jotta voimme pitää huolen siitä, että ihmisten turvallisuudesta voidaan pitää huolta.

Lammilta kotoisin oleva laitapuolustaja Jami Kyöstilä, 24, myöntää, että koronaviruspandemian jälkeisen epävarmuuden jälkeen otteluohjelman näkeminen tuntui poikkeuksellisen hyvältä.

Kyöstilän ensimmäinen kausi Veikkausliigassa voi vihdoin alkaa.

– En ole vielä sitä tarkemmin katsonut, mutta jo se, että otteluohjelman näkee, on iso juttu. Se on taas yksi osoitus siitä, että totta se on, kausi oikeasti alkaa lähteä liikkeelle, Kyöstilä sanoo.

Kyöstilä oli viime kaudella Hakan Ykkösessä voittokulkua marssineessa läpimurtojoukkueessa läpimurtopelaajia. Alkukauden cup-otteluissa Haka on pystynyt pelaamaan tasan hallitsevaa mestaria KuPSia vastaan kuten myös hallitsevaa cup-mestari Ilvestä vastaan – lisäksi se otti Suomen cupissa kolme voittoa, eikä hävinnyt kertaakaan.

– Viime kausi oli sellainen, että ei ihan heti tule vastaan. Sen verran tykkikausi se joukkueelta oli. Alkukauden cup-pelit ovat näyttäneet, että voimme pärjätä hyvin tällä kaudella ja että kuulumme Veikkausliigaan. Näyttöhalua on paljon, Kyöstilä hekumoi.

Kyöstilä on yksi niistä seuran pelaajista, jotka ovat olleet Hakan kasvuprosessin palasia.

– Nyt sen työn hedelmistä on päästy nauttimaan ja palasia on alkanut loksahtamaan kohdalleen. Hienoa kehitystä on tapahtunut, Kyöstilä ynnää.

Kyöstilä näkee, että Haka lähtee haastajan asemasta kauteen.

– Niinhän nousijajoukkueet aina tekevät. Tavoite on kuitenkin päästä ylempään loppusarjaan.

Itselleen Kyöstilä on asettanut kovia tavoitteita. Harjoittelu korona-aikana on sujunut hyvin, sillä Kyöstilä paljastaa, että Hakan testitulokset ovat kehittyneet suomalaisesta koronakeväästä huolimatta.

– Ensisijainen tavoite on tietysti se, että pääsee pelaamaan paljon ja on mukana avauksessa mahdollisimman usein. Joukkueessa on hyvä kilpailutilanne pelipaikoille, vaikka rinki on pienehkö. Puskemme toisiamme eteenpäin.

Myös Huttunen näkee, että Haka ei ole palannut Veikkausliigaan pyytämään olemassaoloaan anteeksi.

– Haastajan asema meillä tietyllä lailla on, mutta positiivisella. Tavoitteemme on kuuden joukossa ja näen sen ihan realistisena. Emme lähde nöyristelemään. Luotan joukkueen ja valmennuksen tekemiseen, Huttunen päättää. HäSa